Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал об успешных операциях украинской разведки. Также представитель ГУР дал прогнозы относительно завершения полномасштабной войны в Украине.
Интервью можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.
Ключевые заявления Юсова
Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о следующем:
- ГУР впервые в мире уничтожило и потопило вражеские морские корабли;
- Буданов лично участвует в боевых операциях или находится на пунктах управления;
- Как Россия избегает мирных переговоров с Украиной;
- Может ли закончиться война до конца года;
- Зачем Герасимов показал карту РФ с "оккупированными" Одесской и Николаевской областями;
- Какова численность российской армии на территории Украины;
- Напрасно ожидать, что РФ прекратит масштабные обстрелы Украины;
- Сколько "Шахедов" в месяц производит РФ;
- "Шахеды" с камерами и радиоуправлением — являются экспериментальными;
- 40-50% артиллерийских снарядов на фронте — поставки из КНДР;
- Иран меньше помогает РФ, чем в начале войны;
- Каковы настоящие цели ракетных ударов РФ по Украине;
- В отдельных подразделениях РФ вводят ограничения на горюче-смазочные материалы;
- Помогает ли Китай России в войне против Украины;
- Украина готовит и планирует новые обмены военнопленных.
Недавно Главное управление разведки Минобороны передало Музею истории Украины во Второй мировой войне уникальные макеты морских дронов.
А в Киеве 5 сентября открыли памятный знак "Разведка" — его установили на Аллее защитников.