Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал об успешных операциях украинской разведки. Также представитель ГУР дал прогнозы относительно завершения полномасштабной войны в Украине.

Интервью можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Ключевые заявления Юсова

Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о следующем:

ГУР впервые в мире уничтожило и потопило вражеские морские корабли;

Буданов лично участвует в боевых операциях или находится на пунктах управления;

Как Россия избегает мирных переговоров с Украиной;

Может ли закончиться война до конца года;

Зачем Герасимов показал карту РФ с "оккупированными" Одесской и Николаевской областями;

Какова численность российской армии на территории Украины;

Напрасно ожидать, что РФ прекратит масштабные обстрелы Украины;

Сколько "Шахедов" в месяц производит РФ;

"Шахеды" с камерами и радиоуправлением — являются экспериментальными;

40-50% артиллерийских снарядов на фронте — поставки из КНДР;

Иран меньше помогает РФ, чем в начале войны;

Каковы настоящие цели ракетных ударов РФ по Украине;

В отдельных подразделениях РФ вводят ограничения на горюче-смазочные материалы;

Помогает ли Китай России в войне против Украины;

Украина готовит и планирует новые обмены военнопленных.

Недавно Главное управление разведки Минобороны передало Музею истории Украины во Второй мировой войне уникальные макеты морских дронов.

А в Киеве 5 сентября открыли памятный знак "Разведка" — его установили на Аллее защитников.