Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым arrow
Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

5 сентября 2025 г. 22:58

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Text

Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Text

Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Text

Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Text

Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

4 сентября 2025
Text

Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

Text

Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

Text

Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Text

22:58 Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Text

20:59 Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Text

17:57 Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Text

16:28 Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Text

13:22 Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал об успешных операциях украинской разведки. Также представитель ГУР дал прогнозы относительно завершения полномасштабной войны в Украине.

Интервью можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Ключевые заявления Юсова

Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о следующем:

  • ГУР впервые в мире уничтожило и потопило вражеские морские корабли;
  • Буданов лично участвует в боевых операциях или находится на пунктах управления;
  • Как Россия избегает мирных переговоров с Украиной;
  • Может ли закончиться война до конца года;
  • Зачем Герасимов показал карту РФ с "оккупированными" Одесской и Николаевской областями;
  • Какова численность российской армии на территории Украины;
  • Напрасно ожидать, что РФ прекратит масштабные обстрелы Украины;
  • Сколько "Шахедов" в месяц производит РФ;
  • "Шахеды" с камерами и радиоуправлением — являются экспериментальными;
  • 40-50% артиллерийских снарядов на фронте — поставки из КНДР;
  • Иран меньше помогает РФ, чем в начале войны;
  • Каковы настоящие цели ракетных ударов РФ по Украине;
  • В отдельных подразделениях РФ вводят ограничения на горюче-смазочные материалы;
  • Помогает ли Китай России в войне против Украины;
  • Украина готовит и планирует новые обмены военнопленных.

Недавно Главное управление разведки Минобороны передало Музею истории Украины во Второй мировой войне уникальные макеты морских дронов.

А в Киеве 5 сентября открыли памятный знак "Разведка" — его установили на Аллее защитников.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:42 Трамп заявил, что положит конец войне в Украине

23:29 Трамп официально переименовал Министерство обороны США

23:23 Гетманцев рассказал, сколько надо платить некоторым семьям

23:14 В школах РФ сокращают уроки английского — чем заменят

23:05 В ГУР назвали количество военных РФ на территории Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

22:58 Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

22:55 Гетманцев сообщил о росте теневого рынка табака

22:52 Когда ждать первых заморозков в Украине — синоптики шокировали

22:33 Затяжное лето или холодная осень — какая будет погода в Одессе

22:29 Военный информировал РФ об учебных полигонах ВСУ — как наказали

23:42 Трамп заявил, что положит конец войне в Украине

23:29 Трамп официально переименовал Министерство обороны США

23:23 Гетманцев рассказал, сколько надо платить некоторым семьям

23:14 В школах РФ сокращают уроки английского — чем заменят

23:05 В ГУР назвали количество военных РФ на территории Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:55 Гетманцев сообщил о росте теневого рынка табака

22:52 Когда ждать первых заморозков в Украине — синоптики шокировали

22:33 Затяжное лето или холодная осень — какая будет погода в Одессе

22:29 Военный информировал РФ об учебных полигонах ВСУ — как наказали

22:23 Нардеп объяснил, как пенсионерам получить сертификат на квартиру

22:33 Затяжное лето или холодная осень — какая будет погода в Одессе

19:43 Поддержка армии — отношение одесситов к донатам сегодня

06:33 Овощи, фрукты и мясо — цены в Одессе на начало осени

4 сентября

19:44 Деколонизация Одессы — почему город прощается с памятником Бабелю

06:33 Бархатный сезон в Одессе — сколько стоит отдых в Одессе

3 сентября

22:33 Артишоки вместо яблок — что выращивают на юге Украины

2 сентября

08:20 Что одесситы желают в день рождения города

06:33 Когда на самом деле день рождения Одессы — 2 сентября или 19 мая

1 сентября

19:43 День города во время войны — что думают одесситы про праздник

29 августа

22:33 Борщевой набор под угрозой — что будет с ценами зимой

Text

22:58 Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Text

20:59 Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Text

17:57 Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Text

16:28 Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Text

13:22 Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

5 сентября 2025 г. 20:59
Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

5 сентября 2025 г. 17:57
Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

5 сентября 2025 г. 16:28
Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

5 сентября 2025 г. 13:22
Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2025 г. 8:00
Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

4 сентября 2025 г. 18:02
Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

4 сентября 2025 г. 16:19
Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

4 сентября 2025 г. 13:13

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации