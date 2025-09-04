Відео
Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

04 вересня 2025 р. 16:19

Text

У четвер, 4 вересня, відбулася відеоконференція між Президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Після зустрічі "Коаліції охочих" Президент Франції Емманюель Макрон проводить пресконференцію.

Заяви Макрона можна послухати на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Заяви Макрона після розмови Трампа і Зеленського

У четвер, 4 вересня, в Єлисейському палаці в Парижі стартувала зустріч "Коаліції охочих". Участь у ній особисто та онлайн візьмуть представники 38 країн.

Головуватимуть на цьому засіданні президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зазначимо, що на зустрічі також присутній спецпредставник США Стів Віткофф.

Близько 15:00 лідери зателефонували до Президента США Дональда Трампа.

Раніше ми інформували, що вже завершилась зустріч Президента України Володимира Зеленського та спецпредставника Президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Парижі.

Також Зеленський зробив важливу заяву щодо сьогоднішньої зустрічі "Коаліції охочих".

16:32 П'ять основних переваг iPhone 17 Pro над iPhone 17 Air

16:26 "Коаліція охочих" ухвалила рішення щодо ракет великої дальності

16:24 Помер відомий італійський модельєр Джорджіо Армані

16:22 Захист Кримського мосту від ударів — Україна знищує ППО росіян

16:22 У Єврокомісії назвали головні завдання "коаліції охочих"

