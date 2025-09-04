Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

У четвер, 4 вересня, відбулася відеоконференція між Президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Після зустрічі "Коаліції охочих" Президент Франції Емманюель Макрон проводить пресконференцію.

У четвер, 4 вересня, в Єлисейському палаці в Парижі стартувала зустріч "Коаліції охочих". Участь у ній особисто та онлайн візьмуть представники 38 країн.

Головуватимуть на цьому засіданні президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зазначимо, що на зустрічі також присутній спецпредставник США Стів Віткофф.

Близько 15:00 лідери зателефонували до Президента США Дональда Трампа.

