Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

4 сентября 2025 г. 16:19

Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2025
Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

Отправка западных войск в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

Text

Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2025
Трамп объявил новый ультиматум для Путина — прямой эфир

Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

Text

16:19 Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

13:13 Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

11:05 Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

08:00 В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2025
19:08 Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

В четверг, 4 сентября, состоялась видеоконференция между Президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. После встречи "Коалиции желающих" Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит пресс-конференцию.

Заявления Макрона можно послушать на YouTube-канале Новини.LIVE.

Заявления Макрона после разговора Трампа и Зеленского

В четверг, 4 сентября, в Елисейском дворце в Париже стартовала встреча "Коалиции желающих". Участие в ней лично и онлайн примут представители 38 стран.

Председательствовать на этом заседании будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Отметим, что на встрече также присутствует спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Около 15:00 лидеры позвонили Президенту США Дональду Трампу.

Ранее мы информировали, что уже завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя Президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Париже.

Также Зеленский сделал важное заявление относительно сегодняшней встречи "Коалиции желающих".

16:19 Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

16:19 Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

13:13 Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

11:05 Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

08:00 В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

3 сентября
19:08 Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

