Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

В четверг, 4 сентября, состоялась видеоконференция между Президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. После встречи "Коалиции желающих" Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит пресс-конференцию.

В четверг, 4 сентября, в Елисейском дворце в Париже стартовала встреча "Коалиции желающих". Участие в ней лично и онлайн примут представители 38 стран.

Председательствовать на этом заседании будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Отметим, что на встрече также присутствует спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Около 15:00 лидеры позвонили Президенту США Дональду Трампу.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя Президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Париже завершилась.

Зеленский сделал важное заявление относительно сегодняшней встречи "Коалиции желающих".