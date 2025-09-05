Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE arrow
Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

05 вересня 2025 р. 17:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Text

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Text

Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Text

Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

4 вересня 2025
Text

Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

Text

Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Text

Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Text

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2025
Text

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

17:57 Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Text

16:28 Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Text

13:22 Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

4 вересня 2025
Text

18:02 Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

У Ужгороді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Лідери узгодили спільні позиції та обговорили наступні кроки у сферах безпеки, європейської інтеграції та підтримки України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 5 вересня. 

Про що ефір

Сьогодні в ефірі обговорять наступні теми:

  • Різні країни готові надати гарантії безпеки Україні — як у військовій сфері, так і для захисту в повітрі та на морі.
  • Сили оборони завдали удару по Рязанському НПЗ та інших стратегічних об’єктах. 
  • Президент Зеленський провів зустріч із Фіцо.

Гостями ефіру стали:

  • американський політик Борис Пінкус;
  • народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;
  • офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
  • народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • дипломат, юрист-міжнародник Володимир Пузирко;
  • військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко.

Нагадаємо, раніше Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки. За його словами, Україна вже формує нову систему безпеки, здатну підштовхнути РФ до миру.

Крім того, президент закликав негайно впровадити гарантії безпеки. Він переконаний, що для цього не варто очікувати завершення війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:58 У МЗС відповіли, коли будуть відомі деталі дронової угоди зі США

18:57 Фіцо спростував чутки про енергетичну блокаду України

18:55 Зеленський і Фіцо домовилися про нову зустріч — яка дата

18:53 Справа Поліграфкомбінату — Україна повернула з-за кордону 3,3 млн

18:53 Фіцо запропонував Україні досвід Словаччини щодо вступу в ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:39 Фіцо пояснив Зеленському свої антиукраїнські погляди

18:36 Скандал в Одесі — зірку краєзнавця сплутали з російським співаком

18:34 Зеленський пообіцяв адекватну відповідь РФ на удари по енергетиці

18:32 Зеленський зробив важливу заяву щодо російської нафти та газу

18:32 Фон дер Ляєн та Венс обговорили посилення санкцій проти Росії

18:58 У МЗС відповіли, коли будуть відомі деталі дронової угоди зі США

18:57 Фіцо спростував чутки про енергетичну блокаду України

18:55 Зеленський і Фіцо домовилися про нову зустріч — яка дата

18:53 Справа Поліграфкомбінату — Україна повернула з-за кордону 3,3 млн

18:53 Фіцо запропонував Україні досвід Словаччини щодо вступу в ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:39 Фіцо пояснив Зеленському свої антиукраїнські погляди

18:36 Скандал в Одесі — зірку краєзнавця сплутали з російським співаком

18:34 Зеленський пообіцяв адекватну відповідь РФ на удари по енергетиці

18:32 Зеленський зробив важливу заяву щодо російської нафти та газу

18:32 Фон дер Ляєн та Венс обговорили посилення санкцій проти Росії

06:33 Овочі, фрукти та м’ясо — ціни в Одесі на початок осені

4 вересня

19:44 Деколонізація Одеси — чому місто прощається з пам’ятником Бабелю

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

3 вересня

22:33 Артишоки замість яблук — що вирощують на півдні України

2 вересня

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

06:33 Коли насправді день народження Одеси — 2 вересня чи 19 травня

1 вересня

19:43 День міста під час війни — що думають одесити про свято

29 серпня

22:33 Борщовий набір під загрозою — що буде з цінами взимку

19:43 Курортний сезон — як одесити провели нинішнє літо

28 серпня

22:33 Врожайність менша, ніж рік тому — чи будуть українці з овочами

Text

17:57 Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Text

16:28 Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Text

13:22 Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

4 вересня
Text

18:02 Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

05 вересня 2025 р. 16:28
Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

05 вересня 2025 р. 13:22
Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

05 вересня 2025 р. 08:00
Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

04 вересня 2025 р. 18:02
Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

04 вересня 2025 р. 16:19
Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

04 вересня 2025 р. 13:13
Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

04 вересня 2025 р. 11:05
У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

04 вересня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації