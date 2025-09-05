Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

У Ужгороді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Лідери узгодили спільні позиції та обговорили наступні кроки у сферах безпеки, європейської інтеграції та підтримки України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 5 вересня.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі обговорять наступні теми:

Різні країни готові надати гарантії безпеки Україні — як у військовій сфері, так і для захисту в повітрі та на морі.

Сили оборони завдали удару по Рязанському НПЗ та інших стратегічних об’єктах.

Президент Зеленський провів зустріч із Фіцо.

Гостями ефіру стали:

американський політик Борис Пінкус;

народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;

офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;

народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;

політтехнолог Олег Постернак;

дипломат, юрист-міжнародник Володимир Пузирко;

військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко.

Нагадаємо, раніше Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки. За його словами, Україна вже формує нову систему безпеки, здатну підштовхнути РФ до миру.

Крім того, президент закликав негайно впровадити гарантії безпеки. Він переконаний, що для цього не варто очікувати завершення війни.