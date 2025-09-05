Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

В Ужгороде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Лидеры согласовали общие позиции и обсудили следующие шаги в сферах безопасности, европейской интеграции и поддержки Украины.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 5 сентября.
О чем эфир
Сегодня в эфире обсудят следующие темы:
- Разные страны готовы предоставить гарантии безопасности Украине — как в военной сфере, так и для защиты в воздухе и на море.
- Силы обороны нанесли удар по Рязанскому НПЗ и другим стратегическим объектам.
- Президент Зеленский провел встречу с Фицо.
Гостями эфира стали:
- американский политик Борис Пинкус;
- народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;
- офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;
- народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
- политтехнолог Олег Постернак;
- дипломат, юрист-международник Владимир Пузырко;
- военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко.
Напомним, ранее Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности. По его словам, Украина уже формирует новую систему безопасности, способную подтолкнуть РФ к миру.
Кроме того, президент призвал немедленно внедрить гарантии безопасности. Он убежден, что для этого не стоит ожидать завершения войны.