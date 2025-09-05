Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE arrow
Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

5 сентября 2025 г. 17:57

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Text

Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Text

Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Text

Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

4 сентября 2025
Text

Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

Text

Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

Text

Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Text

В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2025
Text

Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

Text

17:57 Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Text

16:28 Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Text

13:22 Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

4 сентября 2025
Text

18:02 Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

В Ужгороде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Лидеры согласовали общие позиции и обсудили следующие шаги в сферах безопасности, европейской интеграции и поддержки Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 5 сентября.

О чем эфир

Сегодня в эфире обсудят следующие темы:

  • Разные страны готовы предоставить гарантии безопасности Украине — как в военной сфере, так и для защиты в воздухе и на море.
  • Силы обороны нанесли удар по Рязанскому НПЗ и другим стратегическим объектам.
  • Президент Зеленский провел встречу с Фицо.

Гостями эфира стали: 

  • американский политик Борис Пинкус; 
  • народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский; 
  • офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль; 
  • народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко; 
  • политтехнолог Олег Постернак; 
  • дипломат, юрист-международник Владимир Пузырко; 
  • военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко.

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности. По его словам, Украина уже формирует новую систему безопасности, способную подтолкнуть РФ к миру.

Кроме того, президент призвал немедленно внедрить гарантии безопасности. Он убежден, что для этого не стоит ожидать завершения войны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:58 В МИД ответили, когда будут известны подробности дроновой сделки

18:57 Фицо опроверг слухи об энергетической блокаде Украины

18:55 Зеленский и Фицо договорились о новой встрече — какая дата

18:53 Дело Полиграфкомбината — Украина вернула из-за границы 3,3 млн

18:53 Фицо предложил Украине опыт Словакии по вступлению в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:39 Фицо объяснил Зеленскому свои антиукраинские взгляды

18:36 Скандал в Одессе — звезду краеведа спутали с российским певцом

18:34 Зеленский пообещал адекватный ответ РФ на удары по энергетике

18:32 Зеленский сделал важное заявление относительно нефти и газа РФ

18:32 Фон дер Ляйен и Вэнс обсудили усиление санкций против России

18:58 В МИД ответили, когда будут известны подробности дроновой сделки

18:57 Фицо опроверг слухи об энергетической блокаде Украины

18:55 Зеленский и Фицо договорились о новой встрече — какая дата

18:53 Дело Полиграфкомбината — Украина вернула из-за границы 3,3 млн

18:53 Фицо предложил Украине опыт Словакии по вступлению в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:39 Фицо объяснил Зеленскому свои антиукраинские взгляды

18:36 Скандал в Одессе — звезду краеведа спутали с российским певцом

18:34 Зеленский пообещал адекватный ответ РФ на удары по энергетике

18:32 Зеленский сделал важное заявление относительно нефти и газа РФ

18:32 Фон дер Ляйен и Вэнс обсудили усиление санкций против России

06:33 Овощи, фрукты и мясо — цены в Одессе на начало осени

4 сентября

19:44 Деколонизация Одессы — почему город прощается с памятником Бабелю

06:33 Бархатный сезон в Одессе — сколько стоит отдых в Одессе

3 сентября

22:33 Артишоки вместо яблок — что выращивают на юге Украины

2 сентября

08:20 Что одесситы желают в день рождения города

06:33 Когда на самом деле день рождения Одессы — 2 сентября или 19 мая

1 сентября

19:43 День города во время войны — что думают одесситы про праздник

29 августа

22:33 Борщевой набор под угрозой — что будет с ценами зимой

19:43 Курортный сезон — как одесситы провели нынешнее лето

28 августа

22:33 Урожайность меньше, чем год назад — будут ли украинцы с овощами

Text

17:57 Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Text

16:28 Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Text

13:22 Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

4 сентября
Text

18:02 Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

5 сентября 2025 г. 16:28
Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

5 сентября 2025 г. 13:22
Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2025 г. 8:00
Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

4 сентября 2025 г. 18:02
Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

4 сентября 2025 г. 16:19
Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

4 сентября 2025 г. 13:13
Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

4 сентября 2025 г. 11:05
В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

4 сентября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации