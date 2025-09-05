Відео
Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

05 вересня 2025 р. 13:22

Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

13:22 Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

08:00 Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

18:02 Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

16:19 Заяви Макрона після розмови Зеленського і Трампа — трансляція

13:13 Лідери Коаліції охочих поговорять з Трампом — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп влаштував телефонну суперечку з лідерами Європи. Тим часом Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій. Також глалва нашої держави додав, що енергетична інфраструктура буде одним з головних питань на порядку денному зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і президента Володимира Зеленського в Ужгороді.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 5 вересня

Запрошені гості: 

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад"
  • Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
  • Віталій Саранцев — речник Сухопутних військ ЗСУ
  • Сергій Козир — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Олександр Федієнко — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
  • Микола Поліщук — кореєзнавець, автор книги "Північна Корея людською мовою"
  • Олександр Савченко — економіст, фінансист

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив кілька заяв щодо впровадження гарантій безпеки для України та її подальшу відбудову.

А президент США Дональд Трамп анонсував розмову із главою Кремля Володимиром Путіним.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

