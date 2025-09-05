Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп влаштував телефонну суперечку з лідерами Європи. Тим часом Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій. Також глалва нашої держави додав, що енергетична інфраструктура буде одним з головних питань на порядку денному зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і президента Володимира Зеленського в Ужгороді.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 5 вересня

Запрошені гості:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад"

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ

Віталій Саранцев — речник Сухопутних військ ЗСУ

Сергій Козир — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Олександр Федієнко — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Микола Поліщук — кореєзнавець, автор книги "Північна Корея людською мовою"

Олександр Савченко — економіст, фінансист

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив кілька заяв щодо впровадження гарантій безпеки для України та її подальшу відбудову.

А президент США Дональд Трамп анонсував розмову із главою Кремля Володимиром Путіним.