Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE
Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

5 сентября 2025 г. 13:22

Президент США Дональд Трамп устроил телефонный спор с лидерами Европы. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий. Также глава нашего государства добавил, что энергетическая инфраструктура будет одним из главных вопросов на повестке дня встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Владимира Зеленского в Ужгороде.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 5 сентября

Приглашенные гости:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин"
  • Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ
  • Виталий Саранцев — спикер Сухопутных войск ВСУ
  • Сергей Козырь — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Александр Федиенко — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  • Николай Полищук — кореевед, автор книги "Северная Корея человеческим языком"
  • Александр Савченко — экономист, финансист

Напомним, Владимир Зеленский сделал несколько заявлений по внедрению гарантий безопасности для Украины и ее дальнейшее восстановление.

А президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Text

