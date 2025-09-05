Трамп звинуватив Європу в закупівлі нафти РФ — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали директор Українського парламентського інституту Ігор Когут, військовий психолог Андрій Козінчук, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, нардеп Богдан Кицак, речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко, політичний консультант Ярослав Божко, професор Ігор Бураковський та кандидат політичних наук Марія Гелетій.

Ефір Ранок.LIVE

Серед тем ефіру:

Телефонна розмова Трампа та європейських лідерів пройшла у напруженій атмосфері;

Німеччина пропонує озброїти чотири бригади ЗСУ замість відправки своїх військ;

У Фіцо розкрили плани на зустріч із Зеленським в Ужгороді.

Нагадаємо, 4 вересня між Трампом та лідерами Європи відбулася напружена розмова. Американський президент звинуватив їх у закупівлі російської нафти.

Раніше премʼєр Словаччини Роберт Фіцо анонсував свою зустріч із Зеленським 5 вересня. Він не став розкривати деталі.