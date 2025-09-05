Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали директор Украинского парламентского института Игорь Когут, военный психолог Андрей Козинчук, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, нардеп Богдан Кицак, спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко, политический консультант Ярослав Божко, профессор Игорь Бураковский и кандидат политических наук Мария Гелетий.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Среди тем эфира:

Телефонный разговор Трампа и европейских лидеров прошел в напряженной атмосфере;

Германия предлагает вооружить четыре бригады ВСУ вместо отправки своих войск;

У Фицо раскрыли планы на встречу с Зеленским в Ужгороде.

Напомним, 4 сентября между Трампом и лидерами Европы состоялся напряженный разговор. Американский президент обвинил их в закупке российской нефти.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо анонсировал свою встречу с Зеленским 5 сентября. Он не стал раскрывать детали.