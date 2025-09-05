Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Війна в Україні триває. Захисники щодня утримують оборону та захищають громадян від російської агресії.

Бійці бригади оперативного призначення "Хартія" розповіли про свою роботу в ефірі Новини.LIVE.

Бійці "Хартії" знищують ворога

Військові оперативного призначення "Хартія" працюють на Харківському напрямку.

Захисники розповіли, як вони продовжують захищати нашу країну та її громадян від російського агресора та знищувати окупантів.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, яких втрат окупанти зазнали у серпні. Вони намагаються тиснути на оборону ЗСУ на різних напрямках фронту і зазнають невдачі.

Крім того, у 3 ОШБР розкрили, скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні. Серед них були як безпілотні літальні апарати, так і баражуючі боєприпаси противника.