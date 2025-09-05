Відео
Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом
Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

05 вересня 2025 р. 16:28

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

16:28 Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Війна в Україні триває. Захисники щодня утримують оборону та захищають громадян від російської агресії.

Бійці бригади оперативного призначення "Хартія" розповіли про свою роботу в ефірі Новини.LIVE.

Бійці "Хартії" знищують ворога

Військові оперативного призначення "Хартія" працюють на Харківському напрямку.

Захисники розповіли, як вони продовжують захищати нашу країну та її громадян від російського агресора та знищувати окупантів.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, яких втрат окупанти зазнали у серпні. Вони намагаються тиснути на оборону ЗСУ на різних напрямках фронту і зазнають невдачі.

Крім того, у 3 ОШБР розкрили, скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні. Серед них були як безпілотні літальні апарати, так і баражуючі боєприпаси противника. 

17:28 Представники ЄС їдуть до США для роботи над санкціями проти РФ

17:19 Польща випробовує військові новинки на війні в Україні — деталі

17:14 СБУ готує нові підозри працівникам НАБУ — що відомо

17:14 Жителі Одещини організували тур до Молдови — яка ціна

17:12 Долар та євро можуть вразити — що буде з курсом зовсім скоро

17:07 Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася — що відомо

16:54 Осінь без дощу — якою буде погода у Києві завтра

16:33 Демілітаризація Криму є ключовим завданням для України

16:32 Витік Galaxy S26 показав дизайн, схожий на iPhone 17 — фото

16:28 Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

16:27 Зеленський та Кошта взяли участь в Конгресі місцевих влад

