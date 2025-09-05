Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Война в Украине продолжается. Защитники ежедневно удерживают оборону и защищают граждан от российской агрессии.

Бойцы бригады оперативного назначения "Хартия" рассказали о своей работе в эфире Новини.LIVE.

Бойцы "Хартии" уничтожают врага

Военные оперативного назначения "Хартия" работают на Харьковском направлении.

Защитники рассказали, как они продолжают защищать нашу страну и ее граждан от российского агрессора и уничтожать оккупантов.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, какие потери оккупанты понесли в августе. Они пытаются давить на оборону ВСУ на разных направлениях фронта и терпят неудачу.

Кроме того, в 3 ОШБР раскрыли, сколько воздушных целей РФ поражено в августе. Среди них были как беспилотные летательные аппараты, так и барражирующие боеприпасы противника.