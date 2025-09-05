Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Война в Украине продолжается. Защитники ежедневно удерживают оборону и защищают граждан от российской агрессии.
Бойцы бригады оперативного назначения "Хартия" рассказали о своей работе в эфире Новини.LIVE.
Бойцы "Хартии" уничтожают врага
Военные оперативного назначения "Хартия" работают на Харьковском направлении.
Защитники рассказали, как они продолжают защищать нашу страну и ее граждан от российского агрессора и уничтожать оккупантов.
