Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

Україні дадуть нову далекобійну зброю — ефір Вечір.LIVE

04 вересня 2025 р. 18:02

Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети великої дальності. Велика Британія оплатила зброю для України на 1 млрд фунтів за рахунок активів РФ. А Росія, Китай та Іран готуються до "тривалого протистояння" із Заходом.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 4 вересня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Ігор Семиволос — Директор Центру близькосхідних досліджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети великої дальності. 

Також президент Франції Емманюель Макрон щаявив, що 26 країн погодилися надіслати своїй війська в Україну або надати певні засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на морі та в небі.  

