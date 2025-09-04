Видео
Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

4 сентября 2025 г. 18:02

Участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине ракеты большой дальности. Великобритания оплатила оружие для Украины на 1 млрд фунтов за счет активов РФ. А Россия, Китай и Иран готовятся к "длительному противостоянию" с Западом.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 4 сентября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Сергей Нагорняк — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Игорь Семиволос — Директор Центра ближневосточных исследований.

Напомним, ранее сообщалось, что участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон щаявив, что 26 стран согласились прислать свои войска в Украину или предоставить определенные средства для поддержки сил коалиции для обеспечения безопасности на море и в небе.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Text

