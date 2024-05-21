Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

По словам Ларисы Билозир, Европа и Америка рассматривают возможность переноса своего производства оружия в Украину, поскольку это может быть выгоднее для них. Вооруженные комплексы пока слишком дорогие, а их цены в мире стремительно поднимаются.

Об этом рассказала народный депутат Лариса Билозир в программе "Вечір.LIVE".

Производство оружия в Украине

"Страна реинвестирует свои средства и они нам помогают. БК сейчас очень дорогие, они поднялись в 5-7 раз на мировых рынках, в Украине это будет дешевле", — говорит Билозир.

Нардеп отметила, что шведские компании уже интересовались украинским рынком. Но без государственного заказа это не стало возможным.

Сейчас в Украине 80% средств из военного бюджета направляются на нужды вооруженных сил, в частности, на материальное обеспечение и выплаты раненым и погибшим.

" У нас 80% средств из военного бюджета на материальное обеспечение войска. На выплаты раненым, погибшим […] Они (инвесторы, — ред.) говорят: "Мы придем — сделайте заказ". А его нет ", — рассказала нардеп.

По словам Билозир, это становится препятствием для привлечения инвесторов, требующих государственных заказов для поступления на рынок.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших в Европе по производству оружия, открыл оборонный завод в Медиаше в Румынии. Компания будет помогать Украине, в частности, в поддержке военных машин.

Также мы рассказывали, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем ПВО. Кроме того, компания в течение 2024 планирует доставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.