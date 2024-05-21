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Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

21 мая 2024 г. 22:05

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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

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21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

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13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

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12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

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11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

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08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024
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23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

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21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

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23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

По словам Ларисы Билозир, Европа и Америка рассматривают возможность переноса своего производства оружия в Украину, поскольку это может быть выгоднее для них. Вооруженные комплексы пока слишком дорогие, а их цены в мире стремительно поднимаются.

Об этом рассказала народный депутат Лариса Билозир в программе "Вечір.LIVE".

Производство оружия в Украине

"Страна реинвестирует свои средства и они нам помогают. БК сейчас очень дорогие, они поднялись в 5-7 раз на мировых рынках, в Украине это будет дешевле", — говорит Билозир.

Нардеп отметила, что шведские компании уже интересовались украинским рынком. Но без государственного заказа это не стало возможным.

Сейчас в Украине 80% средств из военного бюджета направляются на нужды вооруженных сил, в частности, на материальное обеспечение и выплаты раненым и погибшим.

" У нас 80% средств из военного бюджета на материальное обеспечение войска. На выплаты раненым, погибшим […] Они (инвесторы, — ред.) говорят: "Мы придем — сделайте заказ". А его нет ", — рассказала нардеп.

По словам Билозир, это становится препятствием для привлечения инвесторов, требующих государственных заказов для поступления на рынок.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших в Европе по производству оружия, открыл оборонный завод в Медиаше в Румынии. Компания будет помогать Украине, в частности, в поддержке военных машин.

Также мы рассказывали, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем ПВО. Кроме того, компания в течение 2024 планирует доставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

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