Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Там він зустрівся з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Візит Зеленського до Парижа

У Парижі 4 вересня проходить важлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським, його французьким колегою Еммануелем Макроном та європейськими лідерами.

Після саміту вони проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський планує порушувати питання додаткових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 4 вересня у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих". Сторони обговорять гарантії безпеки для України та поведінку Росії.

Крім того, Еммануель Макрон назвав умову, за якої лідери країн Європи готові надати Україні гарантії безпеки.