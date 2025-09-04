Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі arrow
Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

04 вересня 2025 р. 11:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Text

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2025
Text

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Text

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2025
Text

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Text

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Text

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Text

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

Text

11:05 Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2025
Text

19:08 Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

18:14 Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Там він зустрівся з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Зустріч лідерів дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE. 

Візит Зеленського до Парижа

У Парижі 4 вересня проходить важлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським, його французьким колегою Еммануелем Макроном та європейськими лідерами.

Після саміту вони проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський планує порушувати питання додаткових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 4 вересня у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих". Сторони обговорять гарантії безпеки для України та поведінку Росії.

Крім того, Еммануель Макрон назвав умову, за якої лідери країн Європи готові надати Україні гарантії безпеки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:20 На кордоні вимагають тільки паперовий ВОД — що робити

12:16 Скільки людей перебуває в Часовому Яру — деталі від міськради

11:57 Сонце було малоактивним — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:55 Верховна Рада відновила трансляцію засідань

11:54 Підпалював авто на замовлення — в Одесі затримали диверсанта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 Черги на кордоні кілометрові — на яких КПП сьогодні затори

11:49 Рада планує дозволити трансляції засідань — деталі від Гончаренка

11:41 У вересні всі користувачі Android отримають 3 безплатні функції

11:31 У Google стався масштабний збій — що не працює

11:30 Гроші в стосунках — як українці найчастіше ведуть сімейний бюджет

12:20 На кордоні вимагають тільки паперовий ВОД — що робити

12:16 Скільки людей перебуває в Часовому Яру — деталі від міськради

11:57 Сонце було малоактивним — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:55 Верховна Рада відновила трансляцію засідань

11:54 Підпалював авто на замовлення — в Одесі затримали диверсанта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 Черги на кордоні кілометрові — на яких КПП сьогодні затори

11:49 Рада планує дозволити трансляції засідань — деталі від Гончаренка

11:41 У вересні всі користувачі Android отримають 3 безплатні функції

11:31 У Google стався масштабний збій — що не працює

11:30 Гроші в стосунках — як українці найчастіше ведуть сімейний бюджет

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

3 вересня

22:33 Артишоки замість яблук — що вирощують на півдні України

2 вересня

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

06:33 Коли насправді день народження Одеси — 2 вересня чи 19 травня

1 вересня

19:43 День міста під час війни — що думають одесити про свято

29 серпня

22:33 Борщовий набір під загрозою — що буде з цінами взимку

19:43 Курортний сезон — як одесити провели нинішнє літо

28 серпня

22:33 Врожайність менша, ніж рік тому — чи будуть українці з овочами

19:43 Закінчення війни в Україні через пів року — чи вірять одесити

10:21 COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

Text

11:05 Зеленський прилетів до Макрона — прямий ефір зустрічі

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня
Text

19:08 Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

18:14 Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

04 вересня 2025 р. 08:00
Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

03 вересня 2025 р. 19:08
Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

03 вересня 2025 р. 18:14
Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

03 вересня 2025 р. 13:12
Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

03 вересня 2025 р. 08:00
Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

02 вересня 2025 р. 21:54
Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

02 вересня 2025 р. 17:52
Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

02 вересня 2025 р. 13:14

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації