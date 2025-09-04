Видео
Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи
Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

4 сентября 2025 г. 11:05

Text

Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Text

В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2025
Text

Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

Text

Отправка западных войск в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

Text

Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2025
Text

Трамп объявил новый ультиматум для Путина — прямой эфир

Text

Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

Text

Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

Text

В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

Text

11:05 Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Text

08:00 В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2025
Text

19:08 Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

Text

18:14 Отправка западных войск в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Там он встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Встречу лидеров смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Визит Зеленского в Париж

В Париже 4 сентября проходит важная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, его французским коллегой Эммануэлем Макроном и европейскими лидерами.

После саммита они проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский планирует поднимать вопрос дополнительных санкций против России.

Напомним, 4 сентября в Париже состоится встреча "Коалиции желающих". Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и поведение России.

Кроме того, Эммануэль Макрон назвал условие, при котором лидеры стран Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

11:57 Солнце было малоактивным — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:55 Верховная Рада возобновила трансляцию заседаний

11:54 Поджигал авто на заказ — в Одессе задержали диверсанта

11:51 Очереди на границе километровые — на каких КПП сегодня пробки

11:49 Рада хочет разрешить трансляции заседаний — детали от Гончаренко

11:41 В сентябре все пользователи Android получат 3 бесплатные функции

11:31 В Google произошел масштабный сбой — что не работает

11:30 Деньги в отношениях — как украинцы часто ведут семейный бюджет

11:27 СБУ задержала агента России, который помогал готовить наступление

11:09 В Одесской области прогремел мощный взрыв — что известно

Text

11:05 Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Text

08:00 В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

3 сентября
Text

19:08 Новые реалии войны и готов ли к ним Киев — эфир Київський час

Text

18:14 Отправка западных войск в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

