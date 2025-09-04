Зеленский прилетел к Макрону — прямой эфир встречи

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Там он встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Визит Зеленского в Париж
В Париже 4 сентября проходит важная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, его французским коллегой Эммануэлем Макроном и европейскими лидерами.
После саммита они проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский планирует поднимать вопрос дополнительных санкций против России.
Напомним, 4 сентября в Париже состоится встреча "Коалиции желающих". Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и поведение России.
Кроме того, Эммануэль Макрон назвал условие, при котором лидеры стран Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности.