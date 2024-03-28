Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що президент Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про зниження мобілізаційного віку. Тим часом військових вже попередили про релокацію, яка може статися в будь-який момент.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що буде з ротацією

"Військових попередили, що їх місцеперебування можуть змінити в будь-який момент. Вони можуть опинитися ближче до фронту, а хтось можливо на нулі, кому дозволятиме здоров'я", — сказав Камельчук, говорячи про релокацію.

Водночас, він додав, що це питання стосується й зниження призовного віку. Втім, відповідний законопроєкт Зеленський підписувати не хоче через недостатню кількість аргументів. Це, на думку нардепа, позитивно впливає на країну через активність економічного населення.

Нагадаємо, Комітет ВР відхилив правку про демобілізацію. Її вніс народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Пропозиція стосувалася демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки.

До слова, Комітет з питань безпеки дійшов до розгляду 3518 правок до законопроєкту про мобілізацію, що становить 82% від загальної кількості внесених змін. В четвер планують завершити розгляд усіх правок.