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Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

28 березня 2024 р. 11:50

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11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

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11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

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10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

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09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

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18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

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16:07 Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що президент Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про зниження мобілізаційного віку. Тим часом військових вже попередили про релокацію, яка може статися в будь-який момент.  

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що буде з ротацією

"Військових попередили, що їх місцеперебування можуть змінити в будь-який момент. Вони можуть опинитися ближче до фронту, а хтось можливо на нулі, кому дозволятиме здоров'я", — сказав Камельчук, говорячи про релокацію. 

Водночас, він додав, що це питання стосується й зниження призовного віку. Втім, відповідний законопроєкт Зеленський підписувати не хоче через недостатню кількість аргументів. Це, на думку нардепа, позитивно впливає на країну через активність економічного населення.

 

Нагадаємо, Комітет ВР відхилив правку про демобілізацію. Її вніс народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Пропозиція стосувалася демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки. 

До слова, Комітет з питань безпеки дійшов до розгляду 3518 правок до законопроєкту про мобілізацію, що становить 82% від загальної кількості внесених змін. В четвер планують завершити розгляд усіх правок. 

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11:51 Українська делегація прибула з робочим візитом у Польщу — що обговорюватимуть сторони

11:45 У жителів Одеси не буде сьогодні світла до вечора — адреси

11:35 Країни G7 хочуть обмежити ціни на російську нафту — як саме

11:32 Зрубали 100-річні дуби на 60 млн грн у заповіднику в Чорнобилі — ДБР висунуло підозру посадовцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:30 Онлайн-шахрайство в Україні — Нацкомісія з цінних паперів назвала небезпечні сайти

11:28 У Дніпрі затримали колаборанта, який хотів скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю

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10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

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09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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