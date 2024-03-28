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Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

28 марта 2024 г. 11:50

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11:22 В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

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10:46 Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024
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22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

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19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что президент Владимир Зеленский не подписывает законопроект о понижении мобилизационного возраста. Между тем, военных уже предупредили о релокации, которая может произойти в любой момент.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что будет с ротацией

"Военных предупредили, что их местонахождение могут изменить в любой момент. Они могут оказаться ближе к фронту, а кто-то возможно на нуле, кому будет разрешать здоровье", — сказал Камельчук, говоря о релокации.

В то же время он добавил, что этот вопрос касается и снижения призывного возраста. Впрочем, соответствующий законопроект Зеленский подписывать не хочет из-за недостаточного количества аргументов. Это, по мнению нардепа, оказывает положительное влияние на страну из-за активности экономического населения.

Напомним, Комитет ВР отклонил правку о демобилизации. Ее внес народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Предложение касалось демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки.

К слову, Комитет по безопасности дошел до рассмотрения 3518 поправок к законопроекту о мобилизации, что составляет 82% от общего количества внесенных изменений. В четверг планируется завершить рассмотрение всех правок.

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11:51 Таловеров назвал главную проблему Мудрика и пообещал ее исправить

11:51 Украинская делегация прибыла с рабочим визитом в Польшу — что будут обсуждать стороны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 У жителей Одессы не будет сегодня света до вечера — адреса

11:35 Страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть — как именно

11:32 Срубили 100-летние дубы на 60 млн грн в заповеднике в Чернобыле — ГБР сообщило подозрение чиновникам

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10:46 Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024
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22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

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19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

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18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

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