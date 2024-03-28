Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что президент Владимир Зеленский не подписывает законопроект о понижении мобилизационного возраста. Между тем, военных уже предупредили о релокации, которая может произойти в любой момент.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что будет с ротацией

"Военных предупредили, что их местонахождение могут изменить в любой момент. Они могут оказаться ближе к фронту, а кто-то возможно на нуле, кому будет разрешать здоровье", — сказал Камельчук, говоря о релокации.

В то же время он добавил, что этот вопрос касается и снижения призывного возраста. Впрочем, соответствующий законопроект Зеленский подписывать не хочет из-за недостаточного количества аргументов. Это, по мнению нардепа, оказывает положительное влияние на страну из-за активности экономического населения.

Напомним, Комитет ВР отклонил правку о демобилизации. Ее внес народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Предложение касалось демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки.

К слову, Комитет по безопасности дошел до рассмотрения 3518 поправок к законопроекту о мобилизации, что составляет 82% от общего количества внесенных изменений. В четверг планируется завершить рассмотрение всех правок.