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Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

16 квітня 2024 р. 16:01

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16:01 Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

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16:01 Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

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15:24 Чи вдасться Україні відбити наступ РФ без допомоги США — відповідь експерта

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15:15 Екснардеп розповів, чи отримає Україна допомогу від США

Text

14:09 Кого мають бронювати від мобілізації першочергово — думка військового

Text

13:55 Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:39 Що не так з демобілізацією та як її покращити — відповідь експерта

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13:27 Соболєв розповів, які ключові питання розглянуть на Саміті миру в Швейцарії

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Військовий Збройних Сил та політолог Кирило Сазонов заявив, що українці спрямують величезні зусилля для допомоги ЗСУ та роблять це без спонукання держави чи будь-кого іншого. Водночас, що стосується антикорупційних перевірок Міноборони, то вони, за його словами, у більшості випадків не дають реальної картини. 

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Допомога українців для армії

"Українці роблять дуже багато для своїх ЗСУ без спонукання держави. Збори на зброю, яка коштує дуже дорого, і це все люди збирають самі. За це ми їм вдячні", — сказав Сазонов, відзначаючи допомогу українців. 

Перевірки закупівель для Міноборони

Також він прокоментував порушення у Міноборони про закупівлі для армії. За словами військового, відповідні перевірки з одного боку не дають реальної картини про ситуацію. 

"Ішла допомога під обстрілами, її ніхто не став оформлювати, роздали консерви і смаколики бійцям. Формально воно не задокументоване і командира можна виставити винним", — сказав Сазонов. 

Однак з іншого боку, як додав він, аудит Головкома ЗСУ Сирського виявив такі речі, які військових неабияк шокували. У приклад він наводить те, що переважна більшість військових помирають на полі бою від втрати крові, що говорить про закупівлю неякісних турнікетів. 

"Турнікети — це головне, що допоможе зупинити кров. Турнікети є дуже погані й ті що працюють. Перші коштують 150-200 гривень, а хороші американські, які коштують 1000 гривень", — сказав Сазонов. 

Нагадаємо, команда Міністерства оборони України під керівництвом Рустема Умєрова провела внутрішній аудит. Під час нього було виявлено порушень на понад 10 млн гривень.

До слова, рахункова палата виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень у 2023 році.

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16:52 Кейн знову не став чемпіоном — що сказав футболіст

16:50 Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує завод боєприпасів в Литві, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:34 Не пощастить кільком регіонам — в Укргідрометцентрі назвали області, де пануватимуть зливи

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