Військовий висловився про українців, які донатять для ЗСУ та антикорупційні перевірки Міноборони

Військовий Збройних Сил та політолог Кирило Сазонов заявив, що українці спрямують величезні зусилля для допомоги ЗСУ та роблять це без спонукання держави чи будь-кого іншого. Водночас, що стосується антикорупційних перевірок Міноборони, то вони, за його словами, у більшості випадків не дають реальної картини.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Допомога українців для армії

"Українці роблять дуже багато для своїх ЗСУ без спонукання держави. Збори на зброю, яка коштує дуже дорого, і це все люди збирають самі. За це ми їм вдячні", — сказав Сазонов, відзначаючи допомогу українців.

Перевірки закупівель для Міноборони

Також він прокоментував порушення у Міноборони про закупівлі для армії. За словами військового, відповідні перевірки з одного боку не дають реальної картини про ситуацію.

"Ішла допомога під обстрілами, її ніхто не став оформлювати, роздали консерви і смаколики бійцям. Формально воно не задокументоване і командира можна виставити винним", — сказав Сазонов.

Однак з іншого боку, як додав він, аудит Головкома ЗСУ Сирського виявив такі речі, які військових неабияк шокували. У приклад він наводить те, що переважна більшість військових помирають на полі бою від втрати крові, що говорить про закупівлю неякісних турнікетів.

"Турнікети — це головне, що допоможе зупинити кров. Турнікети є дуже погані й ті що працюють. Перші коштують 150-200 гривень, а хороші американські, які коштують 1000 гривень", — сказав Сазонов.

Нагадаємо, команда Міністерства оборони України під керівництвом Рустема Умєрова провела внутрішній аудит. Під час нього було виявлено порушень на понад 10 млн гривень.

До слова, рахункова палата виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень у 2023 році.