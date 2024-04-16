Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

Военный Вооруженных Сил и политолог Кирилл Сазонов заявил, что украинцы направят огромные усилия для помощи ВСУ и делают это без побуждения государства или кого либо другого. В то же время, что касается антикоррупционных проверок Минобороны, то они, по его словам, в большинстве случаев не дают реальную картину.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Помощь украинцев для армии

"Украинцы делают очень многое для своих ВСУ без побуждения государства. Сборы на оружие, которое стоит очень дорого, и это все люди собирают сами. За это мы им благодарны", — сказал Сазонов, отмечая помощь украинцев.

Проверки закупок для Минобороны

Также он прокомментировал нарушения у Минобороны о закупках для армии. По словам военного, соответствующие проверки с одной стороны не дают реальную картину о ситуации.

"Шла помощь под обстрелами, ее никто не стал оформлять, раздали консервы и лакомства бойцам. Формально оно не задокументировано и командира можно выставить виновным", — сказал Сазонов.

Однако с другой стороны, как добавил он, аудит Главкома ВСУ Сырского обнаружил такие вещи, которые шокировали военных. В пример он приводит, что подавляющее большинство военных умирают на поле боя от потери крови, что говорит о закупке некачественных турникетов.

"Турникеты — это главное, что поможет остановить кровь. Турникеты очень плохие и работающие. Первые стоят 150-200 гривен, а хорошие американские, которые стоят 1000 гривен", — сказал Сазонов.

Напомним, команда Министерства обороны Украины под руководством Рустема Умерова провела внутренний аудит. Во время него было выявлено нарушений более чем на 10 млн гривен.

К слову, счетная палата выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд гривен в 2023 году.