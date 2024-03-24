Військовий аналітик Снєгирьов назвав мету обстрілів Харкова та Одеси

Військовий аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов назвав мету обстрілів Харкова та Одеси. За його словами, йдеться про блокування портової інфраструктури та спроб створити "санітарну зону".

Про це Дмитро Снєгирьов говорив в ефірі Новини.LIVE у неділю, 24 березня.

Російські обстріли Одеси та Харкова

Снєгирьов зазначив, що Одеса — це прифронтове місто.

"Портова інфраструктура, не маючи можливості проведення наземного характеру операції чи то десантної операції на Чорноморському узбережжі, росіяни вирішили йти шляхом блокування портової інфраструктури", — розповів він.

За його словами, окупанти намагаються зменшити до мінімуму експортно-імпортні позиції України. Насамперед завдяки блокуванню зернового коридору. Снєгирьов наголосив, що весь терор по відношенню до Одеси має на меті блокування порту.

Щодо обстрілів Харкова, то військовий аналітик наголосив, що окупанти намагаються втілити в життя так звані "червоні лінії", тобто "санітарну зону". Раніше про це говорив російський диктатор Володимир Путін.

"Обстріли Харкова як відплатні акції за обстріли Бєлгорода, але тут знову запитання: тоді якщо ми говоримо, що російські добровольчі загони — це автономні сили, то ми мали б і акцентувати увагу, що обстріл Бєлгорода — це виключно внутрішні проблеми самої Російської Федерації, якщо ГУР наполягало на тому, що РДК це виключно ну російське формування", — каже Снєгирьов.

Нагадаємо, 22 березня у Харкові та області пролунали вибухи. Росія завдала удару по критичній інфраструктурі міста. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.

У місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.