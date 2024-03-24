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Военный аналитик Снегирев назвал цель обстрелов Харькова и Одессы

Военный аналитик Снегирев назвал цель обстрелов Харькова и Одессы

24 марта 2024 г. 21:33

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Военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев назвал цель обстрелов Харькова и Одессы. По его словам, речь идет о блокировании портовой инфраструктуры и попытках создать "санитарную зону".

Об этом Дмитрий Снегирев говорил в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 24 марта.

Российские обстрелы Одессы и Харькова

Снегирев отметил, что Одесса — это прифронтовой город. 

"Портовая инфраструктура, не имея возможности проведения наземного характера операции или десантной операции на Черноморском побережье, россияне решили идти путем блокирования портовой инфраструктуры", — рассказал он.

По его словам, оккупанты пытаются уменьшить до минимума экспортно-импортные позиции Украины. В первую очередь благодаря блокировке зернового коридора. Снегирев подчеркнул, что весь террор по отношению к Одессе преследует цель блокировки порта.

Что касается обстрелов Харькова, то военный аналитик подчеркнул, что оккупанты пытаются претворить в жизнь так называемые "красные линии", то есть "санитарную зону". Ранее об этом говорил российский диктатор Владимир Путин.

"Обстрелы Харькова как возмездные акции за обстрелы Белгорода, но тут опять вопрос: тогда если мы говорим, что российские добровольческие отряды — это автономные силы, то мы должны были бы и акцентировать внимание, что обстрел Белгорода — это исключительно внутренние проблемы самой Российской Федерации, если ГУР настаивало на том, что РДК это исключительно ну российское формирование", — говорит Снегирев.

Напомним, 22 марта в Харькове и области раздались взрывы. Россия нанесла удар по критической инфраструктуре города. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.

В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.

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