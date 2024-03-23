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Військовий аналітик розповів, чому росіяни не можуть зараз йти в новий наступ

Військовий аналітик розповів, чому росіяни не можуть зараз йти в новий наступ

23 березня 2024 р. 17:32

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Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що новий наступ російських окупантів ще попереду. Він зазначив, що наразі загарбники не можуть здійснити його, адже немає чим.

Про це Євген Дикий сказав в ефірі Новини.LIVE.

Новий наступ окупантів

"Наступ російський великий ще попереду він буде, але зараз його робити ніким", — наголосив Дикий.

Він навів слова очільник ГУР МО Кирила Буданова, який підходить до війни не з емоціями, а з "калькулятором". За словами Дикого, ті сили, які наразі наступають, видихнуть до середини квітня. Вони фізично закінчуються, адже зазнають величезних втрат.

"А тим часом в них стояла на паузі мобілізація, поки не відбулось оце от кумедне дійство, яке в них називають виборами, яке насправді було от швидше таким релігійним ритуалом, коли російський народ присягнув знов на шість років у вірності государю імператору, але ж вони не хотіли "амрачать". Тепер інша річ — ритуал відбувся, от поклялись у вірності — тепер за цю клятву треба буде платити", — зазначив аналітик.

Він заявив, що після виборів Путіна росіянам будуть активніше видавати повістки. Відповідно нова хвиля мобілізованих з'явиться на фронті через чотири-п'ять місяців — це кінець липня-серпня. Дикий наголосив, що у квітні-травні є час для контрнаступу України.

"Тим більше, що жахливий снарядний голод, який був нашим реальним кошмаром останніх місяців, він нарешті закінчується", — додав аналітик.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк переконаний, що Росія створює нове угруповання військ, яке налічуватиме понад 100 тисяч бійців. Не виключено, що це робиться для того, щоб влітку здійснити наступ на одному з напрямків. 

Також ми писали, що експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

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17:57 Вибухи у Харкові — Терехов заявив про обстріл

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:46 У ГУР заявили, що в Мелітополі знищено групу окупантів та їхню техніку

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