Військовий аналітик розповів, чому росіяни не можуть зараз йти в новий наступ

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що новий наступ російських окупантів ще попереду. Він зазначив, що наразі загарбники не можуть здійснити його, адже немає чим.

Про це Євген Дикий сказав в ефірі Новини.LIVE.

Новий наступ окупантів

"Наступ російський великий ще попереду він буде, але зараз його робити ніким", — наголосив Дикий.

Він навів слова очільник ГУР МО Кирила Буданова, який підходить до війни не з емоціями, а з "калькулятором". За словами Дикого, ті сили, які наразі наступають, видихнуть до середини квітня. Вони фізично закінчуються, адже зазнають величезних втрат.

"А тим часом в них стояла на паузі мобілізація, поки не відбулось оце от кумедне дійство, яке в них називають виборами, яке насправді було от швидше таким релігійним ритуалом, коли російський народ присягнув знов на шість років у вірності государю імператору, але ж вони не хотіли "амрачать". Тепер інша річ — ритуал відбувся, от поклялись у вірності — тепер за цю клятву треба буде платити", — зазначив аналітик.

Він заявив, що після виборів Путіна росіянам будуть активніше видавати повістки. Відповідно нова хвиля мобілізованих з'явиться на фронті через чотири-п'ять місяців — це кінець липня-серпня. Дикий наголосив, що у квітні-травні є час для контрнаступу України.

"Тим більше, що жахливий снарядний голод, який був нашим реальним кошмаром останніх місяців, він нарешті закінчується", — додав аналітик.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк переконаний, що Росія створює нове угруповання військ, яке налічуватиме понад 100 тисяч бійців. Не виключено, що це робиться для того, щоб влітку здійснити наступ на одному з напрямків.

Також ми писали, що експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.