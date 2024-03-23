Военный аналитик рассказал, почему россияне не могут сейчас идти в новое наступление

Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что новое наступление российских оккупантов еще впереди. Он отметил, что сейчас захватчики не могут осуществить его, поскольку нет чем.

Об этом Евгений Дикий сказал в эфире Новини.LIVE.

Новое наступление оккупантов

"Наступление российское великое еще впереди оно будет, но сейчас его делать никем", — подчеркнул Дикий.

Он привел слова главы ГУР МО Кирилла Буданова, который подходит к войне не с эмоциями, а с "калькулятором". По словам Дикого, те силы, которые сейчас наступают, выдохнутся к середине апреля. Они физически заканчиваются, ведь несут огромные потери.

"А тем временем у них стояла на паузе мобилизация, пока не состоялось это вот забавное действо, которое у них называют выборами, которое на самом деле было вот скорее таким религиозным ритуалом, когда русский народ присягнул вновь на шесть лет в верности государю императору, но они не хотели "амрачать". Теперь другое дело — ритуал состоялся, вот поклялись в верности — теперь за эту клятву надо будет платить", — отметил аналитик.

Он заявил, что после выборов Путина россиянам будут активнее выдавать повестки. Соответственно, новая волна мобилизованных появится на фронте через четыре-пять месяцев — это конец июля-августа. Дикий отметил, что в апреле-мае есть время для контрнаступления Украины.

"Тем более, что ужасный снарядный голод, который был нашим реальным кошмаром последних месяцев, он наконец-то заканчивается", — добавил аналитик.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк убежден, что Россия создает новую группировку войск, которая будет насчитывать более 100 тысяч бойцов. Не исключено, что это делается для того, чтобы летом совершить наступление на одном из направлений.

Также мы писали, что эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.