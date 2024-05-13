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Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

13 травня 2024 р. 22:57

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

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21:00 Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

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17:57 Наступ на Харківщину, будівництво фортифікацій та новий український дрон — ефір Новини.LIVE

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17:23 Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

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16:23 Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

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Російська армія не зможе розпочати маршовий наступ на Дніпро через брак особового складу. Для цього їм потрібно підготувати та укомплектувати принаймні декілька бригад.

Про це заявив військовий аналітик та полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі Вечір.LIVE.

Росіяни не зможуть захопити Дніпро

На думку експерта, для цього росіянам треба сконцентрувати додаткових 100-150 тисяч особового складу, яких наразі немає. Водночас просування російських сил, враховуючи Бахмут та Авдіївку, дуже повільне.

"Чи будуть нарощувати? 100%. 16 нових механізованих бригад, 14 нових дивізій, дві загальновійськові армії оголошено до створення", — сказав він.

Аналітик також додав, що навіть з нарощуванням особового складу цього недостатньо, оскільки українські військові успішно ліквідують ворога.

"У місяць ми винищуємо від 25 до 30 тисяч їхнього особового складу, а за минулий тиждень поставлений абсолютний рекорд, тобто цих людей треба конче замістити", — зауважив Черник.

Нагадаємо, раніше депутат Харківської облради Олександр Скорик заявив, що російська армія починає оточувати Вовчанськ з одного боку.

Згодом у Генштабі ЗСУ пояснили, що оборонцям Вовчанська вдалося потіснити ворога з міста, і зараз там триває зачистка вулиць. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:53 Автоперевізники в Україні можуть отримати бронь, але є нюанс — до чого готуватися

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