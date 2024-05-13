Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

Російська армія не зможе розпочати маршовий наступ на Дніпро через брак особового складу. Для цього їм потрібно підготувати та укомплектувати принаймні декілька бригад.

Про це заявив військовий аналітик та полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі Вечір.LIVE.

Росіяни не зможуть захопити Дніпро

На думку експерта, для цього росіянам треба сконцентрувати додаткових 100-150 тисяч особового складу, яких наразі немає. Водночас просування російських сил, враховуючи Бахмут та Авдіївку, дуже повільне.

"Чи будуть нарощувати? 100%. 16 нових механізованих бригад, 14 нових дивізій, дві загальновійськові армії оголошено до створення", — сказав він.

Аналітик також додав, що навіть з нарощуванням особового складу цього недостатньо, оскільки українські військові успішно ліквідують ворога.

"У місяць ми винищуємо від 25 до 30 тисяч їхнього особового складу, а за минулий тиждень поставлений абсолютний рекорд, тобто цих людей треба конче замістити", — зауважив Черник.

Нагадаємо, раніше депутат Харківської облради Олександр Скорик заявив, що російська армія починає оточувати Вовчанськ з одного боку.

Згодом у Генштабі ЗСУ пояснили, що оборонцям Вовчанська вдалося потіснити ворога з міста, і зараз там триває зачистка вулиць.