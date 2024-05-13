Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

Российская армия не сможет начать маршевое наступление на Днепр из-за отсутствия личного состава. Для этого им нужно подготовить и укомплектовать как минимум несколько бригад.

Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире Вечір.LIVE.

Россияне не смогут захватить Днепр

По мнению эксперта, для этого россиянам нужно сконцентрировать дополнительных 100-150 тысяч личного состава, которых пока нет. В то же время, продвижение российских сил, учитывая Бахмут и Авдеевку, очень медленное.

"Будут ли наращивать? 100%. 16 новых механизированных бригад, 14 новых дивизий, две общевойсковые армии объявлены к созданию", — сказал он.

Аналитик добавил, что даже с наращиванием личного состава этого недостаточно, поскольку украинские военные успешно ликвидируют врага.

"В месяц мы истребляем от 25 до 30 тысяч их личного состава, а за прошлую неделю поставлен абсолютный рекорд, то есть этих людей нужно обязательно заместить", — отметил Черник.

Напомним, ранее депутат Харьковского облсовета Александр Скорик заявил, что российская армия начинает окружать Волчанск с одной стороны.

Впоследствии в Генштабе ВСУ объяснили, что защитникам Волчанска удалось потеснить врага из города, и сейчас там идет зачистка улиц.