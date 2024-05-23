Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

Військові з 47-ї інженерно-саперної бригади розповідають, що деякі укріплення, споруджені як "друга лінія" оборони в районі Липців на Харківщині, вже зазнали серйозних пошкоджень. Попри це, будівництво триває, адже воїни готові дати відсіч будь-яким спробам прорви оборонних ліній.

Про це йдеться в сюжеті видання Слідство.Інфо.

Фортифікаційні споруди на Харківщині

Протягом останнього тижня в мережі активно обговорювалася готовність фортифікаційних укріплень на Харківщині. Офіційні дані про ступінь готовності оборонних ліній в області не розголошуються, пояснюючи це потенційною небезпекою для національної безпеки.

Однак військові продовжують виконувати свої обов'язки на передовій.

"Викопуються спочатку чарунки для того, щоб Насамперед зробити першу лінію окопів для того, щоб можна було зустріти ворога і виконати бойові дії. Наступний етап — зробити бліндажі, попередньої перекрити. Ну і надалі потім той підрозділ, який має тут тільки перебувати", — пояснює військовий "Ахметич".

Раніше Рада проголосувала за створення комісії з питань фортифікаційних споруд. До неї увійдуть деякі народні депутати.

Також ми повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області.