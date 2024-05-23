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Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

23 травня 2024 р. 23:55

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22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

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21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

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18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

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18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

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17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

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14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

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Військові з 47-ї інженерно-саперної бригади розповідають, що деякі укріплення, споруджені як "друга лінія" оборони в районі Липців на Харківщині, вже зазнали серйозних пошкоджень. Попри це, будівництво триває, адже воїни готові дати відсіч будь-яким спробам прорви оборонних ліній.

Про це йдеться в сюжеті видання Слідство.Інфо.

Фортифікаційні споруди на Харківщині

Протягом останнього тижня в мережі активно обговорювалася готовність фортифікаційних укріплень на Харківщині. Офіційні дані про ступінь готовності оборонних ліній в області не розголошуються, пояснюючи це потенційною небезпекою для національної безпеки.

Однак військові продовжують виконувати свої обов'язки на передовій.

"Викопуються спочатку чарунки для того, щоб Насамперед зробити першу лінію окопів для того, щоб можна було зустріти ворога і виконати бойові дії. Наступний етап — зробити бліндажі, попередньої перекрити. Ну і надалі потім той підрозділ, який має тут тільки перебувати", пояснює військовий "Ахметич".

Раніше Рада проголосувала за створення комісії з питань фортифікаційних споруд. До неї увійдуть деякі народні депутати. 

Також ми повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області.

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23:25 НБУ підвищив курс долара до нового рівня — скільки коштує

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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