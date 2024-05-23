Военные рассказали, как строят фортификации под обстрелами в Харьковской области

Военные из 47-й инженерно-саперной бригады рассказывают, что некоторые укрепления, построенные как "вторая линия" обороны в районе Липцев в Харьковской области, уже получили серьезные повреждения. Несмотря на это, строительство продолжается, ведь воины готовы дать отпор любым попыткам пропасти оборонительных линий.

Об этом говорится в сюжете издания Следствие.Инфо.

Фортификационные сооружения в Харьковской области

В последнюю неделю в сети активно обсуждалась готовность фортификационных укреплений в Харьковской области. Официальные данные о степени готовности оборонных линий в области не разглашаются, объясняя это потенциальной опасностью национальной безопасности.

Однако военные продолжают выполнять свои обязанности на передовой.

"Выкапываются сначала ячейки для того, чтобы прежде сделать первую линию окопов для того, чтобы можно было встретить врага и выполнить боевые действия. Следующий этап — сделать блиндажи, предварительной перекрыть. Ну и в дальнейшем потом то подразделение, которое должно здесь только находиться'', — объясняет военный "Ахметич".

Ранее Рада проголосовала за создание комиссии по вопросам фортификационных сооружений. В нее войдут некоторые народные депутаты.

Также мы сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области.