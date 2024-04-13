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Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

13 квітня 2024 р. 15:41

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15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

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19:19Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Text

12:22 Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

12 квітня 2024
Text

23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Text

22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Text

22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

Text

20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер дав ексклюзивне інтерв'ю ведучій каналу Новини.LIVE Юлії Литвиненко. Говорили про поточну ситуацію в Ізраїлі, погрози Ірану, допомогу Сполучених Штатів, а також торкнулися теми початку війни між Ізраїлем та Іраном.

Подивитися ефір можна о 15.30 за посиланням.

Про що ефір

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер розповів про поточну ситуацію в Ізраїлі, погрози Ірану, допомогу, яку можуть надати Сполучені Штати.  Також він прокоментував можливість початку війни між Ізраїлем та Іраном. 

Нагадаємо, 1 квітня по іранському посольству в столиці Сирії Дамаску нанесли авіаційний удар. Унаслідок цієї атаки загинув високопоставлений іранський військовий Мохаммад Реза Захеді.

Наразі Ізраїль готується до відбиття потенційного удару з боку Ірану. Війна на Близькому Сході може розв'язатися протягом найближчих 48 годин.

Також ми писали про те, що Президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль.

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15:55 Понад мільйон на ремонт фасаду — на Одещині новий тендер

15:46 У США померли найстаріші у світі сіамські близнюки — подробиці

15:30 Малюк розповів, скільки агентурних мереж викрила СБУ з початку року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:22 Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

12 квітня 2024
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23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Text

22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

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22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

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