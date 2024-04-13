Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер дав ексклюзивне інтерв'ю ведучій каналу Новини.LIVE Юлії Литвиненко. Говорили про поточну ситуацію в Ізраїлі, погрози Ірану, допомогу Сполучених Штатів, а також торкнулися теми початку війни між Ізраїлем та Іраном.

Подивитися ефір можна о 15.30 за посиланням.

Про що ефір

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер розповів про поточну ситуацію в Ізраїлі, погрози Ірану, допомогу, яку можуть надати Сполучені Штати. Також він прокоментував можливість початку війни між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, 1 квітня по іранському посольству в столиці Сирії Дамаску нанесли авіаційний удар. Унаслідок цієї атаки загинув високопоставлений іранський військовий Мохаммад Реза Захеді.

Наразі Ізраїль готується до відбиття потенційного удару з боку Ірану. Війна на Близькому Сході може розв'язатися протягом найближчих 48 годин.

Також ми писали про те, що Президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль.