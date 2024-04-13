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Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

13 апреля 2024 г. 15:41

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15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

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22:53Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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19:19Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Text

12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
Text

23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

Text

18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

Израильский журналист Сергей Ауслендер дал эксклюзивное интервью ведущей канала Новини.LIVE Юлии Литвиненко. Говорили о текущей ситуации в Израиле, угрозах Ирана, помощи Соединенных Штатов, а также затронули тему начала войны между Израилем и Ираном.

Посмотреть эфир можно в 15.30 по ссылке.

О чем эфир

Израильский журналист Сергей Ауслендер рассказал о текущей ситуации в Израиле, угрозах Ирана, помощи, которую могут оказать Соединенные Штаты. Он также прокомментировал возможность начала войны между Израилем и Ираном.

Напомним, 1 апреля по иранскому посольству в столице Сирии Дамаске нанесли авиационный удар. В результате этой атаки погиб высокопоставленный иранский военный Мохаммад Реза Захеди.

В настоящее время Израиль готовится к отражению потенциального удара со стороны Ирана. Война на Ближнем Востоке может разразиться в течение ближайших 48 часов.

Также мы писали о том, что президент США Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль.

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16:41 Беженцы из Украины — какие страны принимают украинцев в 2024 году и на каких условиях

16:40 Зеленский поблагодарил Шольца за поставку еще одной системы Patriot в Украину

16:38 Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:30 В Хмельницкой области женщина справила нужду в ТЦК и заявила о жестоком избиении

16:26 Во Львовской области судили отца ученика за нецензурную надпись у кабинета дирекции школы

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
Text

23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

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22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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