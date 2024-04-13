Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Израильский журналист Сергей Ауслендер дал эксклюзивное интервью ведущей канала Новини.LIVE Юлии Литвиненко. Говорили о текущей ситуации в Израиле, угрозах Ирана, помощи Соединенных Штатов, а также затронули тему начала войны между Израилем и Ираном.

Посмотреть эфир можно в 15.30 по ссылке.

О чем эфир

Израильский журналист Сергей Ауслендер рассказал о текущей ситуации в Израиле, угрозах Ирана, помощи, которую могут оказать Соединенные Штаты. Он также прокомментировал возможность начала войны между Израилем и Ираном.

Напомним, 1 апреля по иранскому посольству в столице Сирии Дамаске нанесли авиационный удар. В результате этой атаки погиб высокопоставленный иранский военный Мохаммад Реза Захеди.

В настоящее время Израиль готовится к отражению потенциального удара со стороны Ирана. Война на Ближнем Востоке может разразиться в течение ближайших 48 часов.

Также мы писали о том, что президент США Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль.