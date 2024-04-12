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Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

12 квітня 2024 р. 22:53

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22:53Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

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22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

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20:37Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

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22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Text

22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

Text

20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

Text

19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

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Text

19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

Text

18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Text

18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Недалека пряма війна між Ізраїлем та Іраном може бути протистоянням свободи проти несвободи та демократії проти її відсутності. Адже шаріатський режим Алі Хаменеї спричинив у Тегерані фактично пізнє Середньовіччя.

Про це заявив український та російський журналіст-телеведучий Євген Кисельов у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Характер війни між Ізраїлем та Іраном

На думку медійника, на Близькому Сході воюватимуть дві системи цінностей. В Ізраїлі пріоритетом виступають права та свободи людини, а в Ірані — релігія й "традиційні" уявлення про соціальну побудову суспільства.

"В Ірані зараз, здається, 1403 рік за сонячним календарем Хіджи, за яким вони живуть. Десь на цьому рівні іранці й знаходяться за своїми поглядами", — резюмує Кисельов. 

Війна між Ізраїлем та Іраном — останні новини

Нагадаємо, раніше авіаудар Ізраїлю по Сирії зруйнував консульство Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинув високопоставлений генерал Мохаммад Захеді, який приймав міністра оборони Росії Сергія Шойгу в момент його візиту в Тегеран.

Водночас внаслідок прямої війни з Іраном, Ізраїль оголосив мобілізацію операторів систем ПРО "Залізний купол" та привів ВПС країни у повну бойову готовність.

А бойовики "Хезболли" в п'ятницю, 12 квітня, з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет, в результаті чого спрацював "Залізний купол". 

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23:22 Лунін піде з Реала й замінить легендарного воротаря в одному з найкращих клубів у світі

23:13 В українців вилучатимуть авто на потреби ЗСУ — кого торкнеться нововведення

23:12 Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль

23:11 У Києві на Подолі сталася пожежа — в чому причина

22:55 Майнові податки в Україні — за що і скільки потрібно платити у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:52 Цуренко впевнено виграла для України перший матч Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії

22:50 Суд подовжив термін перебування Романа Гринкевича під вартою

22:45 Бензин продовжує дорожчати — якими будуть ціни на пальне завтра

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22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

Text

20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

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18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп