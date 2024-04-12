Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Недалека пряма війна між Ізраїлем та Іраном може бути протистоянням свободи проти несвободи та демократії проти її відсутності. Адже шаріатський режим Алі Хаменеї спричинив у Тегерані фактично пізнє Середньовіччя.

Про це заявив український та російський журналіст-телеведучий Євген Кисельов у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Характер війни між Ізраїлем та Іраном

На думку медійника, на Близькому Сході воюватимуть дві системи цінностей. В Ізраїлі пріоритетом виступають права та свободи людини, а в Ірані — релігія й "традиційні" уявлення про соціальну побудову суспільства.

"В Ірані зараз, здається, 1403 рік за сонячним календарем Хіджи, за яким вони живуть. Десь на цьому рівні іранці й знаходяться за своїми поглядами", — резюмує Кисельов.

Війна між Ізраїлем та Іраном — останні новини

Нагадаємо, раніше авіаудар Ізраїлю по Сирії зруйнував консульство Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинув високопоставлений генерал Мохаммад Захеді, який приймав міністра оборони Росії Сергія Шойгу в момент його візиту в Тегеран.

Водночас внаслідок прямої війни з Іраном, Ізраїль оголосив мобілізацію операторів систем ПРО "Залізний купол" та привів ВПС країни у повну бойову готовність.

А бойовики "Хезболли" в п'ятницю, 12 квітня, з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет, в результаті чого спрацював "Залізний купол".