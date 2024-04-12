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Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

12 апреля 2024 г. 22:53

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22:53Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Text

19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

Text

18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Недалекая прямая война между Израилем и Ираном может быть противостоянием свободы против несвободы и демократии против ее отсутствия. Ведь шариатский режим Али Хаменеи вызвал в Тегеране фактически позднее Средневековье.

Об этом заявил украинский и российский журналист-телеведущий Евгений Киселев в вечернем эфире Новини.LIVE.

Характер войны между Израилем и Ираном

По мнению медийщика, на Ближнем Востоке будут воевать две системы ценностей. В Израиле приоритетом выступают права и свободы человека, а в Иране - религия и "традиционные" представления о социальном построении общества.

"В Иране сейчас, кажется, 1403 год по солнечному календарю Хиджи, по которому они живут. Где-то на этом уровне иранцы и находятся по своим взглядам", — резюмирует Киселев.

Война между Израилем и Ираном - последние новости

Напомним, ранее авиаудар Израиля по Сирии разрушил консульство Ирана в Дамаске, в результате чего погиб высокопоставленный генерал Мохаммад Захеди, принимавший министра обороны России Сергея Шойгу в момент его визита в Тегеран.

В то же время в результате прямой войны с Ираном Израиль объявил мобилизацию операторов систем ПРО "Железный купол" и привел ВВС страны в полную боевую готовность.

А боевики "Хезболлы" в пятницу, 12 апреля, с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет , в результате чего сработал "Железный купол".

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22:52 Цуренко уверенно выиграла для Украины первый матч Кубка Билли Джин Кинг против Румынии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:50 Суд продлил срок пребывания Романа Гринкевича под стражей

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22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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