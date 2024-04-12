Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Недалекая прямая война между Израилем и Ираном может быть противостоянием свободы против несвободы и демократии против ее отсутствия. Ведь шариатский режим Али Хаменеи вызвал в Тегеране фактически позднее Средневековье.

Об этом заявил украинский и российский журналист-телеведущий Евгений Киселев в вечернем эфире Новини.LIVE.

Характер войны между Израилем и Ираном

По мнению медийщика, на Ближнем Востоке будут воевать две системы ценностей. В Израиле приоритетом выступают права и свободы человека, а в Иране - религия и "традиционные" представления о социальном построении общества.

"В Иране сейчас, кажется, 1403 год по солнечному календарю Хиджи, по которому они живут. Где-то на этом уровне иранцы и находятся по своим взглядам", — резюмирует Киселев.

Война между Израилем и Ираном - последние новости

Напомним, ранее авиаудар Израиля по Сирии разрушил консульство Ирана в Дамаске, в результате чего погиб высокопоставленный генерал Мохаммад Захеди, принимавший министра обороны России Сергея Шойгу в момент его визита в Тегеран.

В то же время в результате прямой войны с Ираном Израиль объявил мобилизацию операторов систем ПРО "Железный купол" и привел ВВС страны в полную боевую готовность.

А боевики "Хезболлы" в пятницу, 12 апреля, с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет , в результате чего сработал "Железный купол".