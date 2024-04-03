Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдаватиме ударів по Росії у відповідь на її терор мирного населення. Він наголосив, що нашій державі необхідні системи протиповітряної оборони, аби захищати своїх людей.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE, який можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Що обговорюватимуть експерти

Нещодавно глава держави заявив, що "російські терористи отримують відповіді на їхні удари". Вони будуть щоразу дальшими у глиб РФ. Президент подякував усім, хто наразі такі удари забезпечує та пообіцяв більшого.

"Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, – усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати. І втрачатиме", — зауважив Зеленський.

Крім того, він наголосив, що для України необхідно більше систем ППО, які захищатимуть життя. Глава держави вважає, що "системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору".

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Сергій Грабський — полковник, військовий експерт,

Ростислав Кравець — адвокат, юрист,

Ігор Гарбарук — політичний та міжнародний експерт, економіст,

Дмитро Васильєв — політолог,

Артем Брухан — заступник керівника Народного антикризового управління,

Олег Дунда — народний депутат України від "Слуги народу",

Сергій Євтушок — народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики,

Ігор Рейтерович — політолог,

Валентин Наливайченко — народний депутат України, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу,

Марія Мезенцева — голова делегації ПАРЄ, голова підкомітету наближення українського законодавства до європейського, народний депутат України від "Слуги народу".

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.

Цього ж дня глава держави підписав закон про створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Цей кабінет дозволить громадянам онлайн оновлювати свої персональні дані та скоротити кількість візитів до ТЦК.