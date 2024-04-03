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Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

03 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

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01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

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00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024
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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

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22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

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21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

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21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

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20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

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19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Text

01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024
Text

23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

Text

22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

Text

21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

Text

21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

Text

20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдаватиме ударів по Росії у відповідь на її терор мирного населення. Він наголосив, що нашій державі необхідні системи протиповітряної оборони, аби захищати своїх людей. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE, який можна подивитися на нашому YouTube-каналі

Що обговорюватимуть експерти

Нещодавно глава держави заявив, що "російські терористи отримують відповіді на їхні удари". Вони будуть щоразу дальшими у глиб РФ. Президент подякував усім, хто наразі такі удари забезпечує та пообіцяв більшого. 

"Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, – усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати. І втрачатиме", — зауважив Зеленський. 

Крім того, він наголосив, що для України необхідно більше систем ППО, які захищатимуть життя. Глава держави вважає, що "системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору".

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Сергій Грабський — полковник, військовий експерт,
  • Ростислав Кравець — адвокат, юрист,
  • Ігор Гарбарук — політичний та міжнародний експерт, економіст,
  • Дмитро Васильєв — політолог,
  • Артем Брухан — заступник керівника Народного антикризового управління,
  • Олег Дунда — народний депутат України від "Слуги народу",
  • Сергій Євтушок — народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики,
  • Ігор Рейтерович — політолог,
  • Валентин Наливайченко — народний депутат України, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу,
  • Марія Мезенцева — голова делегації ПАРЄ, голова підкомітету наближення українського законодавства до європейського, народний депутат України від "Слуги народу".

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.

Цього ж дня глава держави підписав закон про створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Цей кабінет дозволить громадянам онлайн оновлювати свої персональні дані та скоротити кількість візитів до ТЦК.

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08:17 Скільки повітряних цілей збила ППО цієї ночі

08:08 Росіяни намагаються штурмувати Донецький напрямок — у Генштабі описали ситуацію на фронті

07:44 Українцям уріжуть розмір житлових субсидій — чому і коли

07:44 В ISW пояснили, як вибухи на НПЗ в Росії свідчать про новітню стратегію України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:17 Найсильніший за 25 років — на Тайвані стався потужний землетрус

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22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

Text

21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

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21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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