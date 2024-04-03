Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наносить удары по России в ответ на ее террор мирного населения. Он подчеркнул, что нашему государству необходимы системы противовоздушной обороны, чтобы защищать своих людей.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать эксперты

Недавно глава государства заявил, что "российские террористы получают ответ на их удары". Они будут все дальше в глубь РФ. Президент поблагодарил всех, кто сейчас такие удары обеспечивает и пообещал больше.

"Российская система войны, каждый, кто вовлечен в эту агрессию, — все они должны чувствовать реально, что агрессия им просто так не пройдет. Зло должно терять. И будет терять", — отметил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что для Украины необходимо больше систем ПВО, которые будут защищать жизнь. Глава государства считает, что "системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться где-то на базах, когда они могут спасти тысячи жизней от российского террора".

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Сергей Грабский — полковник, военный эксперт,

Ростислав Кравец — адвокат, юрист,

Игорь Гарбарук — политический и международный эксперт, экономист,

Дмитрий Васильев — политолог,

Артем Брухан — заместитель руководителя Народного антикризисного управления,

Олег Дунда — народный депутат Украины от "Слуги народа",

Сергей Евтушок — народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики,

Игорь Рейтерович — политолог,

Валентин Наливайченко — народный депутат Украины, Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз,

Мария Мезенцева — глава делегации ПАСЕ, председатель подкомитета приближения украинского законодательства к европейскому, народный депутат Украины от "Слуги народа".

Напомним, 2 апреля Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

В этот же день глава государства подписал закон о создании электронного кабинета военнообязанного. Этот кабинет позволит гражданам онлайн обновлять свои персональные данные и сократить количество визитов в ТЦК.