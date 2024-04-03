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Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

3 апреля 2024 г. 8:00

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09:08Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

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03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

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01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

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00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

2 апреля 2024
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23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

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22:19 Иван Тимочко рассказал, почему важно принять законопроект о мобилизации

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21:55 Народный синоптик Диденко объяснила, откуда взялась майская гроза в марте

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21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

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20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

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09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

Text

03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Text

01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

Text

00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

2 апреля 2024
Text

23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

Text

22:19 Иван Тимочко рассказал, почему важно принять законопроект о мобилизации

Text

21:55 Народный синоптик Диденко объяснила, откуда взялась майская гроза в марте

Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

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20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наносить удары по России в ответ на ее террор мирного населения. Он подчеркнул, что нашему государству необходимы системы противовоздушной обороны, чтобы защищать своих людей.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать эксперты

Недавно глава государства заявил, что "российские террористы получают ответ на их удары". Они будут все дальше в глубь РФ. Президент поблагодарил всех, кто сейчас такие удары обеспечивает и пообещал больше.

"Российская система войны, каждый, кто вовлечен в эту агрессию, — все они должны чувствовать реально, что агрессия им просто так не пройдет. Зло должно терять. И будет терять", — отметил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что для Украины необходимо больше систем ПВО, которые будут защищать жизнь. Глава государства считает, что "системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться где-то на базах, когда они могут спасти тысячи жизней от российского террора".

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Сергей Грабский — полковник, военный эксперт,
  • Ростислав Кравец — адвокат, юрист,
  • Игорь Гарбарук — политический и международный эксперт, экономист,
  • Дмитрий Васильев — политолог,
  • Артем Брухан — заместитель руководителя Народного антикризисного управления,
  • Олег Дунда — народный депутат Украины от "Слуги народа",
  • Сергей Евтушок — народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики,
  • Игорь Рейтерович — политолог,
  • Валентин Наливайченко — народный депутат Украины, Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз,
  • Мария Мезенцева — глава делегации ПАСЕ, председатель подкомитета приближения украинского законодательства к европейскому, народный депутат Украины от "Слуги народа".

Напомним, 2 апреля Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

В этот же день глава государства подписал закон о создании электронного кабинета военнообязанного. Этот кабинет позволит гражданам онлайн обновлять свои персональные данные и сократить количество визитов в ТЦК.

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08:32 Оккупанты убили 11-летнего ребенка в Харьковской области

08:22 В Украину возвращается мокрая погода — народный синоптик рассказала, надолго ли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:17 Сколько воздушных целей сбила ПВО этой ночью

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