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В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

08 квітня 2024 р. 20:55

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19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

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18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Text

13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Text

12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

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В лавах Збройних сил України росте невдоволення аморальними діями працівників ТЦК СП. Армійці закликали негайно відправити воєнкомів на фронт, оскільки переконані — жоден з них не бував на передовій.

Про це заявив боєць ЗСУ Євгеній Оропай на псевдо "Скіф" в ранковому ефірі Новини.LIVE.

ЗСУ незадоволені роботою ТЦК СП

На думку військовослужбовця, в лавах ТЦК СП потрібна тотальна кадрова перестановка. За його словами, військкомами мають право ставати лише ветерани бойових дій та військові з інвалідністю.

"Посади воєнкомів мають обіймати лише або люди з реальним бойовим досвідом, бойові командири або ветерани війни, які отримали поранення", — зазначає військовий.

Як зауважив Оропай, серед чинних працівників ТЦК немає нікого, хто перебував на лінії фронту. Через це, як додає, в рядах війська напружуються обставини щодо їхніх неправомірних дій.

"Ми пропонуємо всіх тих, хто зараз працює в ТЦК, відправити на позицію на пару тижнів, аби вони хоч раз відчули як воно: перебувати під постійним артилерійським обстрілом й кулями — у них світогляд швидко поміняється", — додає Євгеній Оропай.

Ставлення ЗСУ до ТЦК — що відомо

Нагадаємо, раніше Герой України та майор ЗСУ Кирило Верес жорстко розкритикував зухвалі мобілізаційні методи ТЦК СП, заявивши, що такі вчинки відлякують людей від довіри українській армії.

Водночас військовослужбовець ЗСУ та громадський активіст Олег Симороз звинуватив воєнкомів у підриві репутації української армії. За його словами, армійці незадоволені їхніми вчинками, бо вони ганьблять те, за що воюють українські захисники. 

А от самі військкоми кажуть, що план мобілізації реалізується не повністю внаслідок того, що працівники ТЦК натрапляють на труднощі через "дискредитацію їхньої діяльності" у суспільстві.

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20:05 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться затриматися цього вечора

19:59 Ситуація в Харкові та необхідність виробництва дронів — вечірнє звернення Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

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