В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

В рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство безнравственными действиями работников ТЦК СП . Армейцы призвали немедленно отправить военкомов на фронт, поскольку убеждены, что ни один из них не бывал на передовой.

Об этом заявил боец ВСУ Евгений Оропай с позывным "Скиф" в утреннем эфире Новини.LIVE.

ВСУ недовольны работой ТЦК СП

По мнению военнослужащего, в рядах ТЦК СП требуется тотальная кадровая перестановка. По его словам, военнослужащими имеют право становиться только ветераны боевых действий и военные с инвалидностью.

"Должности военкомов должны занимать только или люди с реальным боевым опытом, боевые командиры или ветераны войны, получившие ранения", — отмечает военный.

Как отметил Оропай, среди действующих работников ТЦК нет никого из тех, кто был на лини фронта. Поэтому, как добавляет, в рядах войск накаляется обстановка из-за их неправомерных действий.

"Мы предлагаем всех, кто сейчас работает в ТЦК, отправить на позицию на пару недель, чтобы они хоть раз почувствовали как оно: находиться под постоянным артиллерийским обстрелом и пулями — у них мировоззрение быстро поменяется", — добавляет Евгений Оропай.

Отношение ВСУ к ТЦК – что известно

Напомним, ранее Герой Украины и майор ВСУ Кирилл Верес жестко раскритиковал дерзкие мобилизационные методы ТЦК СП, заявив, что такие поступки отпугивают людей от доверия украинской армии.

В то же время, военнослужащий ВСУ и общественный активист Олег Симороз обвинил военкомов в подрыве репутации украинской армии. По его словам, армейцы недовольны их поступками, потому что они позорят то, за что воюют украинские защитники.

А вот сами военкомы говорят, что план мобилизации реализуется не полностью вследствие того, что работники ТЦК наталкиваются на трудности из-за "дискредитации их деятельности" в обществе.