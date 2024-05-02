В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

Україна вже має ракети та безпілотники балістичного типу. Завдяки цим снарядам можна атакувати об'єкти в тилу РФ.

Про це в ефірі "Вечір LIVE" в середу, 1 травня, повідомив голова служби зовнішньої розвідки у 2005–2010 роках Микола Маломуж.

Що каже ексголова розвідки про можливість завдання ударів по об'єктах на території РФ

В українців зараз вже є безпілотники балістичного типу далекобійністю до трьох тисяч кілометрів. Поки що таких БпЛА недостатньо, але надалі їх вироблятимуть більше.

"Маємо вже ракети середньої й малої дальності також до трьох тисяч кілометрів, які можуть діставати будь-які об'єкти аж до Уралу. Це і об'єкти військово-промислового комплексу. Це нафтопереробні заводи. Це центр прийняття рішень. Відповідно, всі логістичні центри і всі військові об'єкти, які створюють умови для підготовки резерву, переміщення військ до лінії фронту", — зазначив Маломуж.

За словами експерта, для ударів по тимчасово окупованих територіях та території Росії українці насамперед використовуватимуть власні ресурси дальнього радіусу дій, а також іноземні — ті, що погодили із закордонними партнерами.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня ударні БпЛА атакували кілька областей Росії. Вибухи пролунали на військовому аеродромі "Кущевск", а також на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 1 травня пролунали гучні вибухи у Воронежі. За інформацією місцевого губернатора місто атакували БпЛА. Падіння уламків одного зі збитих дронів призвело до вибиття вікон у будинку, який ще тільки зводять.