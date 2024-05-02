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В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

02 травня 2024 р. 04:00

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04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

1 травня 2024
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22:22 Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

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21:29 Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

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20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

Text

19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

Text

18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

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16:02 Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

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11:23 У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

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Україна вже має ракети та безпілотники балістичного типу. Завдяки цим снарядам можна атакувати об'єкти в тилу РФ.

Про це в ефірі "Вечір LIVE" в середу, 1 травня, повідомив голова служби зовнішньої розвідки у 2005–2010 роках Микола Маломуж. 

Що каже ексголова розвідки про можливість завдання ударів по об'єктах на території РФ

В українців зараз вже є безпілотники балістичного типу далекобійністю до трьох тисяч кілометрів. Поки що таких БпЛА недостатньо, але надалі їх вироблятимуть більше.

"Маємо вже ракети середньої й малої дальності також до трьох тисяч кілометрів, які можуть діставати будь-які об'єкти аж до Уралу. Це і об'єкти військово-промислового комплексу. Це нафтопереробні заводи. Це центр прийняття рішень. Відповідно, всі логістичні центри і всі військові об'єкти, які створюють умови для підготовки резерву, переміщення військ до лінії фронту", — зазначив Маломуж.

За словами експерта, для ударів по тимчасово окупованих територіях та території Росії українці насамперед використовуватимуть власні ресурси дальнього радіусу дій, а також іноземні — ті, що погодили із закордонними партнерами.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня ударні БпЛА атакували кілька областей Росії. Вибухи пролунали на військовому аеродромі "Кущевск", а також на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. 

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 1 травня пролунали гучні вибухи у Воронежі. За інформацією місцевого губернатора місто атакували БпЛА. Падіння уламків одного зі збитих дронів призвело до вибиття вікон у будинку, який ще тільки зводять.

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04:05 Потрібні пакувальники шоколадних батончиків Snickers та Bounty в Угорщині — зарплата до 2 800 євро

03:40 Рекордне падіння біткоїна на 9% за добу — аналітики назвали причину

03:23 У полку "Азов" відкрито вакансію із зарплатою до 125 тисяч гривень — потрібно ремонтувати БпЛА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:55 В Україні потрібно посилити мобілізацію, — екскомандувач військ США Бен Годжес

01:50 Кількість постраждалих від обстрілу Одеси зросла до 14, одна людина в лікарні, — Труханов

00:50 В Одесі внаслідок удару знищено близько 900 поштових відправлень

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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