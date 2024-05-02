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У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

2 мая 2024 г. 4:00

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
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1 мая 2024
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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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У Украины уже есть ракеты и беспилотники баллистического типа. Благодаря этим снарядам можно атаковать объекты в тылу РФ.

Об этом в эфире "Вечер LIVE" в среду, 1 мая, сообщил глава службы внешней разведки в 2005–2010 годах Николай Маломуж.

Что говорит глава разведки о возможности нанесения ударов по объектам на территории РФ

У украинцев сейчас уже есть беспилотники баллистического типа дальнобойностью до трех тысяч километров. Пока таких БпЛА недостаточно, но в дальнейшем их будут производить больше.

"Уже есть ракеты средней и малой дальности также до трех тысяч километров, которые могут доставать любые объекты вплоть до Урала. Это объекты военно-промышленного комплекса. Это нефтеперерабатывающие заводы. Это центр принятия решений. Соответственно, все логистические центры и все военные объекты, создающие условия для подготовки резерва, перемещения войск к линии фронта", — отметил Маломуж.

По словам эксперта, для ударов по временно оккупированным территориям и территории России украинцы, прежде всего, будут использовать собственные ресурсы дальнего радиуса действий, а также иностранные — те, которые согласовали с зарубежными партнерами.

Напомним, в ночь на 27 апреля ударные БпЛА атаковали несколько областей России. Взрывы прогремели на военном аэродроме "Кущевск", а также на Ильском и Славянском нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 1 мая раздались громкие взрывы в Воронеже. По информации местного губернатора, город атаковали БпЛА. Падение обломков одного из сбитых дронов привело к выбиванию окон в доме, который еще только возводят.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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