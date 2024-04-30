В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Росія виробляє не більше 12-ть літаків-винищувачів та бомбардувальників на рік. З такими темпаними, за даними анонімних російських джерел, Кремль може вичерпати свої авіаційні бойові можливості до кінця 2026 року.

Про це 29 квітня в ефірі Вечір.LIVE розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Україні слід розвивати свій ВПК

Росія не може конкурувати з іншими країнами світу, які активно будують військові літаки і передають винищувачі в якості військової допомоги Україні. Український авіаційний експерт навів приклад: американська комапнія Lockheed Martin виробляє на своїх заводах у різних державах близько 150 винищувачів "п'ятого покоління" F-35.

"Є такі думки, як завжди з анонімних джерел у Росії, вони визнають, що вони не можуть це витримувати (конкуренцію), тому що країна з економікою 1,5% ВВП у загальному обсязі — вона не може конкурувати з економіками, які виробляють 40-50% цього ВВП", — сказав Костянтин Криволап.

Але Україні не варто озиратись на слабкі сторони Росії, а слід розвивати свій ВПК. За словами Криволапа, Україна більше зацікавлена у поразці ворога, ніж її західні та американські партнери.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили: коли Україна отримає від західних партнерів винищувачі F-16, українські ВПС зможуть проводити різного роду операції, які дозволять як перехоплювати російські ракети, так і завдавати низки авіаударів по ворожих військам.

Раніше в уряді Бельгії підтвердили, що передадуть Україні багатоцільові винищувачі F-16 вже цього року.