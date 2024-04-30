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В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

30 квітня 2024 р. 02:30

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02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

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01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
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23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

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23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

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23:30 Експерт пояснив, чому винищувачі F-16 не можуть базуватися в Україні

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22:41 Політтехнолог пояснив заяву про відступ України від дотримання прав людини

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19:42 Долар по 50 гривень — що про це думають кияни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:20 Блокування чат-ботів у Telegram та обмеження прав людини — Загородній в ефірі Новини.LIVE

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Росія виробляє не більше 12-ть літаків-винищувачів та бомбардувальників на рік. З такими темпаними, за даними анонімних російських джерел, Кремль може вичерпати свої авіаційні бойові можливості до кінця 2026 року. 

Про це 29 квітня в ефірі Вечір.LIVE розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Україні слід розвивати свій ВПК 

Росія не може конкурувати з іншими країнами світу, які активно будують військові літаки і передають винищувачі в якості військової допомоги Україні. Український авіаційний експерт навів приклад: американська комапнія Lockheed Martin виробляє на своїх заводах у різних державах близько 150 винищувачів "п'ятого покоління" F-35. 

"Є такі думки, як завжди з анонімних джерел у Росії, вони визнають, що вони не можуть це витримувати (конкуренцію), тому що країна з економікою 1,5% ВВП у загальному обсязі — вона не може конкурувати з економіками, які виробляють 40-50% цього ВВП", — сказав Костянтин Криволап. 

Але Україні не варто озиратись на слабкі сторони Росії, а слід розвивати свій ВПК. За словами Криволапа, Україна більше зацікавлена у поразці ворога, ніж її західні та американські партнери. 

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили: коли Україна отримає від західних партнерів винищувачі F-16, українські ВПС зможуть проводити різного роду операції, які дозволять як перехоплювати російські ракети, так і завдавати низки авіаударів по ворожих військам. 

Раніше в уряді Бельгії підтвердили, що передадуть Україні багатоцільові винищувачі F-16 вже цього року.

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01:15 Які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК — повний перелік

01:11 Синєгубов повідомив, скільки окупантів поблизу Харківщини

00:28 Прикордонники розповіли, як маскуються ухилянти, аби перебратися через кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

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01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

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23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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