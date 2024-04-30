В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

Россия производит не более 12-ти самолетов-истребителей и бомбардировщиков в год. С такими темпами, по данным анонимных российских источников, Кремль может исчерпать свои авиационные боевые возможности до конца 2026 года.

Об этом 29 апреля в эфире Вечір.LIVE рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Украине следует развивать свой ВПК

Россия не может конкурировать с другими странами мира, которые активно выпускают военные самолеты и передают истребители в качестве военной помощи Украине. Авиационный эксперт привел пример: американская компания Lockheed Martin производит на своих заводах в разных странах около 150 истребителей "пятого поколения" F-35.

"Есть такие мнения, как всегда из анонимных источников в России, они признают, что они не могут это выдерживать (конкуренцию), потому что страна с экономикой 1,5% ВВП в общем объеме — она не может конкурировать с экономиками, производящими 40-50% этого ВВП", — сказал Константин Криволап.

Но Украине не стоит оглядываться на слабые стороны России, а следует развивать свой ВПК. По словам Криволапа, Украина больше заинтересована в поражении врага, чем ее западные и американские партнеры.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили: когда Украина получит от западных партнеров истребители F-16, украинские ВВС смогут проводить разного рода операции, которые позволят как перехватывать российские ракеты, так и наносить авиаудары по вражеским войскам.

Ранее в правительстве Бельгии подтвердили, что передадут Украине многоцелевые истребители F-16 в этом году.