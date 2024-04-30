Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап arrow
В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

30 апреля 2024 г. 2:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

Text

01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

29 апреля 2024
Text

23:58Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Text

23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

Text

23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

Text

22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

Text

19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

Text

14:19 Трагедия в Германии — местные оплакивают смерть двух украинских солдат, которых убил россиянин

Text

02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

Text

01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

29 апреля 2024
Text

23:58 Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Text

23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

Text

23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

Text

22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

Text

19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

Text

14:19 Трагедия в Германии — местные оплакивают смерть двух украинских солдат, которых убил россиянин

Россия производит не более 12-ти самолетов-истребителей и бомбардировщиков в год. С такими темпами, по данным анонимных российских источников, Кремль может исчерпать свои авиационные боевые возможности до конца 2026 года.

Об этом 29 апреля в эфире Вечір.LIVE рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Украине следует развивать свой ВПК

Россия не может конкурировать с другими странами мира, которые активно выпускают военные самолеты и передают истребители в качестве военной помощи Украине. Авиационный эксперт привел пример: американская компания Lockheed Martin производит на своих заводах в разных странах около 150 истребителей "пятого поколения" F-35.

"Есть такие мнения, как всегда из анонимных источников в России, они признают, что они не могут это выдерживать (конкуренцию), потому что страна с экономикой 1,5% ВВП в общем объеме — она не может конкурировать с экономиками, производящими 40-50% этого ВВП", — сказал Константин Криволап.

Но Украине не стоит оглядываться на слабые стороны России, а следует развивать свой ВПК. По словам Криволапа, Украина больше заинтересована в поражении врага, чем ее западные и американские партнеры.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили: когда Украина получит от западных партнеров истребители F-16, украинские ВВС смогут проводить разного рода операции, которые позволят как перехватывать российские ракеты, так и наносить авиаудары по вражеским войскам.

Ранее в правительстве Бельгии подтвердили, что передадут Украине многоцелевые истребители F-16 в этом году.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

03:16 Бойцы Третьей штурмовой показали "горячие" кадры уничтожения окопов и техники россиян

03:00 Кто и где может вручать повестки — разъяснение Правительства

Text

02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

02:25 Россия атаковала Харьков ракетой КНДР — отчет ООН

обновлено:

01:37 В Крыму раздаются сильные взрывы — СМИ пишут, что Крымский мост закрыт для проезда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

01:15 Какие документы нужны для обновления данных в ТЦК — полный список

01:11 Синегубов сообщил, сколько оккупантов вблизи Харьковской области

00:28 Пограничники рассказали, как маскируются уклонисты, чтобы перебраться через границу

00:27 Первый визит с 2014 года — герцогиня Эдинбургская посетила Киев

03:16 Бойцы Третьей штурмовой показали "горячие" кадры уничтожения окопов и техники россиян

03:00 Кто и где может вручать повестки — разъяснение Правительства

02:25 Россия атаковала Харьков ракетой КНДР — отчет ООН

обновлено:

01:37 В Крыму раздаются сильные взрывы — СМИ пишут, что Крымский мост закрыт для проезда

01:15 Какие документы нужны для обновления данных в ТЦК — полный список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:11 Синегубов сообщил, сколько оккупантов вблизи Харьковской области

00:28 Пограничники рассказали, как маскируются уклонисты, чтобы перебраться через границу

00:27 Первый визит с 2014 года — герцогиня Эдинбургская посетила Киев

29 апреля 2024

23:57 Подполковник, которого судят за взятку, вернется к службе в ВСУ

23:55 Новая денежная помощь от UNDP до 150 тыс. долларов — условия программы

20:29 Путь в ЕС — как Украина выполнила все семь требований Еврокомиссии

18:00 Россиянам здесь не место — судьба Пушкина и Воронцова в Одессе

06:16 Мобилизация, повышение тарифов и новые ПДД — что изменится для украинцев с 1 мая

05:13 Что изменится для украинцев с 1 мая — какими будут тарифы на электроэнергию в Украине

27 апреля 2024
обновлено:

06:55 Угроза для курортного сезона в Одессе — что скрывает Черное море

Новость с фото

06:34 Что получит Украина и остановит ли американская помощь наступление РФ

05:57 Годовщина Харьковских соглашений — как они стали спусковым крючком агрессии РФ против Украины

26 апреля 2024
Эксклюзив

07:53 Усиленная мобилизация — одесский юрист рассказал, кто в зоне риска

Эксклюзив

06:33 ТОП-25 крупнейших землевладельцев среди депутатов Верховной Рады — рейтинг

05:37 Ответ российским КАБам — что за бомбу Paveway IV ВСУ получат от Британии

Text

02:30 В России дефицит истребителей и бомбардировщиков — Криволап

Text

01:32 Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

29 апреля 2024
Text

23:58 Эксперт пояснил, почему США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Text

23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

Text

23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

Text

22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

Text

19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

Text

14:19 Трагедия в Германии — местные оплакивают смерть двух украинских солдат, которых убил россиянин