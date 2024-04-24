В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

Офіцер управління 12 бригади полку НГУ "Азов" Дмитро "Дипломат" спростував черговий фейк, який починає ширитися у США. За його словами, серед виборців Трампа багато віруючих християн, і таку тему цілком може використати Росія.

Про це він заявив у спецподкасті "Про війну" від ЦПД та "Укрінформу".

Росія поширює фейки у США

"Для Росії тема християнства дуже важлива. Тому вона робить все, щоб показати, що Україна знищує і переслідує християн. Вона мімікрує наративами Московського патріархату, і не розповідає, що в ній більшість священників — ФСБшники та КДБшниками", — сказав він.

Військовий заявив, що Кремль таким чином прикриває власні злочини проти релігії. Тому варто показати, що їх здійснює не Київ, а Москва.

"Тут дуже важлива боротьба за голоси республіканської аудиторії щодо підтримки України — поширення меседжу правди про те, як Путін знищує церкви", — додав "Дипломат".

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про понад 100 тисяч випадків дезертирства в ЗСУ.

Також не так давно, росіяни спробували прикрити власний злочин та оприлюднили неправдиву інформацію про наявність систем наведення вогню на телевізійній вежі у Харкові, яку вони атакували 22 квітня.