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В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

24 апреля 2024 г. 20:33

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20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

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19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

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18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

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10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

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10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Офицер управления 12 бригады полка НГУ "Азов" Дмитрий "Дипломат" опроверг очередной фейк, который начинает распространяться в США. По его словам, среди избирателей Трампа много верующих христиан и такую тему вполне может использовать Россия.

Об этом он заявил в спецподкасте "О войне" от ЦПД и "Укринформа".

Россия распространяет фейки в США

"Для России тема христианства очень важна. Поэтому она делает все, чтобы показать, что Украина уничтожает и преследует христиан. Она мимикруирует нарративами Московского патриархата, и не рассказывает, что в ней большинство священников — ФСБшники и КГБшники", — сказал он.

Военный заявил, что Кремль таким образом прикрывает свои преступления против религии. Поэтому следует показать, что их осуществляет не Киев, а Москва.

"Здесь очень важна борьба за голоса республиканской аудитории по поддержке Украины — распространение месседжа правды о том, как Путин уничтожает церкви", — добавил Дипломат.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о более чем 100 тысячах случаев дезертирства в ВСУ.

Также недавно, россияне попытались прикрыть собственное преступление и обнародовали ложную информацию о наличии систем наведения огня на телевизионной башне в Харькове, которую они атаковали 22 апреля.

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21:35 Оккупанты в Мариуполе прячут военную технику в больницах и школах, — партизаны

21:27 Байден рассказал, как украинские военные в окопах отреагировали на разблокирование пакета помощи

21:25 Налог на роскошь в 2024 году — какие особенности и кто должен заплатить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:10 Россияне вывезли зебр из оккупированного заповедника Аскания-Нова в Крым — росСМИ

21:06 Погода на контрастах — в Укргидрометцентре рассказали, где будет греметь и куда придет жара

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18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

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14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

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10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

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10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей