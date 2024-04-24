В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

Офицер управления 12 бригады полка НГУ "Азов" Дмитрий "Дипломат" опроверг очередной фейк, который начинает распространяться в США. По его словам, среди избирателей Трампа много верующих христиан и такую тему вполне может использовать Россия.

Об этом он заявил в спецподкасте "О войне" от ЦПД и "Укринформа".

Россия распространяет фейки в США

"Для России тема христианства очень важна. Поэтому она делает все, чтобы показать, что Украина уничтожает и преследует христиан. Она мимикруирует нарративами Московского патриархата, и не рассказывает, что в ней большинство священников — ФСБшники и КГБшники", — сказал он.

Военный заявил, что Кремль таким образом прикрывает свои преступления против религии. Поэтому следует показать, что их осуществляет не Киев, а Москва.

"Здесь очень важна борьба за голоса республиканской аудитории по поддержке Украины — распространение месседжа правды о том, как Путин уничтожает церкви", — добавил Дипломат.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о более чем 100 тысячах случаев дезертирства в ВСУ.

Также недавно, россияне попытались прикрыть собственное преступление и обнародовали ложную информацию о наличии систем наведения огня на телевизионной башне в Харькове, которую они атаковали 22 апреля.