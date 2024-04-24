Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Журналіст Олексій Мочанов вважає, що Україна не повинна шкодувати ті місця на території Росії, до яких може діставати наявна в неї зброя. Втім, варто бути готовими до того, що росіяни відповідатимуть на такі удари.

Про це журналіст зазначив в ефірі Новини.LIVE у середу, 24 квітня.

Україна збиває російські літаки

"Я дуже радію тому, що наше старе, модифіковане озброєння збило спочатку А-50, тепер ще й цю "тушку" (російський бомбардувальник Ту-22М3. — Ред.)", — зазначив журналіст.

Він також висловив сподівання, що російські пілоти боятимуться так зухвало підлітати близько і скидати по Харкову керовані авіабомби.

Також він додав, що українці не пробачать жодному росіянину їхню мовчазну згоду з тим, що відбувається.

Нагадаємо, що Росія підготувала літаки Ту-95 для атаки по Україні.

Також ми писали про те, що українська розвідка отримала підтвердження від британських колег про невдалі спроби Росії "заховати" свої літаки від ударам українських Сил оборони. Незважаючи на намагання російських військових застосовувати методи приманки та обману, розвідка зуміла виявити їхні аеродроми.