Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Журналист Алексей Мочанов считает, что Украина не должна жалеть те места на территории России, к которым может доставать имеющееся у нее оружие. Впрочем, стоит быть готовым к тому, что россияне будут отвечать на такие удары.

Об этом журналист отметил в эфире Новини.LIVE в среду, 24 апреля.

Украина сбивает российские самолеты

"Я очень радуюсь тому, что наше старое, модифицированное вооружение сбило сначала А-50, теперь еще и эту "тушку" (российский бомбардировщик Ту-22М3. — Ред.)", — отметил журналист.

Он также выразил надежду, что российские пилоты будут бояться дерзко подлетать близко и сбрасывать по Харькову управляемые авиабомбы.

Также он добавил, что украинцы не простят ни одного россиянина их молчаливое согласие с происходящим.

Напомним, что Россия подготовила самолеты Ту-95 для атаки по Украине.

Также мы писали о том, что украинская разведка получила подтверждение от британских коллег о неудачных попытках России "спрятать" свои самолеты от ударов украинских сил обороны. Несмотря на попытки российских военных применять методы приманки и обмана, разведка сумела обнаружить их аэродромы.