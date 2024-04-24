Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов arrow
Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

24 апреля 2024 г. 11:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Журналист Алексей Мочанов считает, что Украина не должна жалеть те места на территории России, к которым может доставать имеющееся у нее оружие. Впрочем, стоит быть готовым к тому, что россияне будут отвечать на такие удары.

Об этом журналист отметил в эфире Новини.LIVE в среду, 24 апреля.

Украина сбивает российские самолеты

"Я очень радуюсь тому, что наше старое, модифицированное вооружение сбило сначала А-50, теперь еще и эту "тушку" (российский бомбардировщик Ту-22М3. — Ред.)", — отметил журналист.

Он также выразил надежду, что российские пилоты будут бояться дерзко подлетать близко и сбрасывать по Харькову управляемые авиабомбы.

Также он добавил, что украинцы не простят ни одного россиянина их молчаливое согласие с происходящим.

Напомним, что Россия подготовила самолеты Ту-95 для атаки по Украине.

Также мы писали о том, что украинская разведка получила подтверждение от британских коллег о неудачных попытках России "спрятать" свои самолеты от ударов украинских сил обороны. Несмотря на попытки российских военных применять методы приманки и обмана, разведка сумела обнаружить их аэродромы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

11:11 Денежная помощь на детей за границей — как получить 40 тыс. гривен

11:06 Растратил около 900 тыс. грн — экс-чиновнику Киевской офсетной фабрики грозит тюрьма

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

11:05 Одесские электрички скоро возобновят движение — когда именно

10:49 Рада увеличила штрафы за незаконный оборот табака и алкоголя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:48 Ракеты ATACMS для Украины — СМИ узнали детали решения США

10:47 Динамо Киев установило уникальное достижение в Лиге чемпионов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

10:30 Появились первые кадры с места попадания ракеты в Одессе

10:22 В ОП рассказали, когда Залужный приступит к работе послом в Британии

11:11 Денежная помощь на детей за границей — как получить 40 тыс. гривен

11:06 Растратил около 900 тыс. грн — экс-чиновнику Киевской офсетной фабрики грозит тюрьма

11:05 Одесские электрички скоро возобновят движение — когда именно

10:49 Рада увеличила штрафы за незаконный оборот табака и алкоголя

10:48 Ракеты ATACMS для Украины — СМИ узнали детали решения США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:47 Динамо Киев установило уникальное достижение в Лиге чемпионов

10:30 Появились первые кадры с места попадания ракеты в Одессе

10:22 В ОП рассказали, когда Залужный приступит к работе послом в Британии

10:16 Часть украинцев освободят от арендной платы — кто получит право

10:09 Усик сделал сложный выбор между походом за пивом и тренировкой

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

05:57 Как новый пакет помощи США повлияет на войну в Украине

23 апреля 2024

16:45 Уничтоженные квартиры и судьбы — как одесситы пережили ночную атаку на город

10:50 Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"

Эксклюзив

06:52 Продаж мало, а количество "недостроев" растет — что будет с ценами на жилье в Украине

05:57 Катамаран "Коммуна" — что за уникальный корабль поразили ВМС Украины в Севастополе

22 апреля 2024

19:12 Украинцев никогда не станет больше — сколько нас останется после войны

14:55 Хаг песах самеах — как одесские иудеи готовятся к празднику свободы

06:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в апреле подорожали фрукты

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Text

19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Text

19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE