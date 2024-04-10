Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу заявив, що уряду варто змінити напрямок економіки на "військові рейки". Наразі в Україні недостатня кількість виробництв, які виготовляють зброю.

Про це нардеп сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Нестача військових виробництв в Україні

Мазурашу заявив, що Україні варто стати на шлях змін та перелаштувати економіку на "військові рейки". Суспільство повинне це також розуміти та бути залученим до виробничих процесів щодо воєнного спрямування. Водночас він наголосив, що такі процеси потрібно робити так, аби ворог не сильно розумів, як ми перелаштувалися і що ми робимо.

"Я не можу сказати, що уряд робить багато чи достатньо для того, щоб ми були потенційно сильнішими зокрема завдяки налагодженню певних виробничих процесів у цьому напрямку. Я згідний, що є багато підприємств та підприємців, які готові долучитися до процесів виробництва і вони готові виробляти те, що їм замовлять, але вони цього не отримують і влада належно не комунікує з ними. Ба більше, вони змушені закриватися через обезбашених ТЦКашників", — заявив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно командир 3 окремої механізованої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українцям варто адаптуватися до воєнних реалій, розбудовувати власний ВПК та інвестувати у внутрішні розробки.

Також Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим ознайомилися із новітніми розробками від українських виробників зброї. За словами головкома, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань військо обов’язково спирається на технологічні інновації.