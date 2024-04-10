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Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

10 квітня 2024 р. 11:10

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

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10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

9 квітня 2024
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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу заявив, що уряду варто змінити напрямок економіки на "військові рейки". Наразі в Україні недостатня кількість виробництв, які виготовляють зброю

Про це нардеп сказав в ефірі Ранок.LIVE

Нестача військових виробництв в Україні

Мазурашу заявив, що Україні варто стати на шлях змін та перелаштувати економіку на "військові рейки". Суспільство повинне це також розуміти та бути залученим до виробничих процесів щодо воєнного спрямування. Водночас він наголосив, що такі процеси потрібно робити так, аби ворог не сильно розумів, як ми перелаштувалися і що ми робимо. 

"Я не можу сказати, що уряд робить багато чи достатньо для того, щоб ми були потенційно сильнішими зокрема завдяки налагодженню певних виробничих процесів у цьому напрямку. Я згідний, що є багато підприємств та підприємців, які готові долучитися до процесів виробництва і вони готові виробляти те, що їм замовлять, але вони цього не отримують і влада належно не комунікує з ними. Ба більше, вони змушені закриватися через обезбашених ТЦКашників", — заявив нардеп. 

Нагадаємо, нещодавно командир 3 окремої механізованої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українцям варто адаптуватися до воєнних реалій, розбудовувати власний ВПК та інвестувати у внутрішні розробки. 

Також Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим ознайомилися із новітніми розробками від українських виробників зброї. За словами головкома, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань військо обов’язково спирається на технологічні інновації. 

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11:20 Обстріл Одеси ракетами та дронами 10 квітня — прокурори розслідують порушення законів війни

10:56 Удар по Костянтинівці — вже добу під завалами шукають жінку з дитиною

10:53 У Німеччині спалахнув скандал через допомогу Україні

10:49 Програма єОселя — скільки видали кредитів на житло і в яких регіонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:47 Виплати ВПО — як оформити грошову допомогу у Дії

10:44 В Одесі знову лунають гучні вибухи — яка загроза

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

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10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір