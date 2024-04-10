Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу заявил, что правительству следует изменить направление экономики на "военные рельсы". Сейчас в Украине недостаточное количество производств, производящих оружие.

Об этом нардеп сказал в эфире Ранок.LIVE.

Нехватка военных производств в Украине

Мазурашу заявил, что Украине следует встать на путь перемен и перестроить экономику на "военные рельсы". Общество должно это понимать и быть вовлеченным в производственные процессы по военному направлению. В то же время, он подчеркнул, что такие процессы нужно делать так, чтобы враг не сильно понимал, как мы перестроились и что мы делаем.

"Я не могу сказать, что правительство делает много или достаточно для того, чтобы мы были потенциально сильнее, в частности, благодаря налаживанию определенных производственных процессов в этом направлении. Я согласен, что есть много предприятий и предпринимателей, которые готовы присоединиться к процессам производства и они готовы производить то, что им закажут, но они этого не получают и власть надлежащим образом не общается с ними. Более того, они вынуждены закрываться из-за обезбашенных ТЦКашников", — заявил нардеп.

Напомним, недавно командир 3 отдельной механизированной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что украинцам следует адаптироваться к военным реалиям, строить собственный ВПК и инвестировать во внутренние разработки.

Также Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым ознакомились с новейшими разработками от украинских производителей оружия. По словам главкома, в планировании оперативно-стратегических и тактических задач войско обязательно опирается на технологические инновации.