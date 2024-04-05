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Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

05 квітня 2024 р. 15:01

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15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

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14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

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13:57 На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

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10:11 Як змінився рівень довіри до Володимира Зеленського — коментарій експерта

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08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

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07:08 Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

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06:50 Політолог розкрив причини низького рівня допомоги Заходу Україні

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Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що перевірки на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції проходить не повністюї. Він пояснює це тим, що генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі байдуже на Україну і він просто мітить на посаду генсека ООН.

Про це Юрій Камельчук розповів в ефірі Ранок.LIVE, посилаючись на свої американські джерела. 

Чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Камельчук розповів, що перевірка на Запорізькій АЕС проходить не повністю, а лише частинами. Крім того, вона не відбувається у належному стані. 

"Коли вони приходять на точки перевірки, там, як правило, сидять люди, які необов'язково є фахівцями, а це перевірити не можна, а коли ставиш їм питання — вони не можуть відповісти навіть на елементарні", — пояснив депутат. 

Крім того, він зазначив, що Гроссі в першу чергу піклується про свої інтереси і йому байдуже на долю ЗАЕС і України в цілому. За словами Камельчука, гендиректор МАГАТЕ мітить на посаду генсека ООН. 

"Він показує Росії, що може йти на діалог, а світові показує, що він сильний нібито переговорник. Йому байдуже чи повернеться ЗАЕС до України", — додав нардеп. 

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 4 квітня, на Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Через неї АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб, наразі станція на межі блекауту.

Експерти МАГАТЕ зазначають, що відключення лінії сталося о 10:06, причина "спочатку не була зрозумілою". Однак, за словами членів агенства, які перебували тоді на ЗАЕС, перед цим вони чули залпи. 

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15:05 Прямо перед Макроном — відомий спортсмен сконфузився під час урочистої церемонії

15:00 Заборонена гуманітарка — в Одесі не можуть вийти на маршрути німецькі автобуси

14:55 У мережі показали перші хвилини після підриву Каховської ГЕС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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