Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що перевірки на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції проходить не повністюї. Він пояснює це тим, що генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі байдуже на Україну і він просто мітить на посаду генсека ООН.

Про це Юрій Камельчук розповів в ефірі Ранок.LIVE, посилаючись на свої американські джерела.

Чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Камельчук розповів, що перевірка на Запорізькій АЕС проходить не повністю, а лише частинами. Крім того, вона не відбувається у належному стані.

"Коли вони приходять на точки перевірки, там, як правило, сидять люди, які необов'язково є фахівцями, а це перевірити не можна, а коли ставиш їм питання — вони не можуть відповісти навіть на елементарні", — пояснив депутат.

Крім того, він зазначив, що Гроссі в першу чергу піклується про свої інтереси і йому байдуже на долю ЗАЕС і України в цілому. За словами Камельчука, гендиректор МАГАТЕ мітить на посаду генсека ООН.

"Він показує Росії, що може йти на діалог, а світові показує, що він сильний нібито переговорник. Йому байдуже чи повернеться ЗАЕС до України", — додав нардеп.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 4 квітня, на Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Через неї АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб, наразі станція на межі блекауту.

Експерти МАГАТЕ зазначають, що відключення лінії сталося о 10:06, причина "спочатку не була зрозумілою". Однак, за словами членів агенства, які перебували тоді на ЗАЕС, перед цим вони чули залпи.