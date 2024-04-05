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Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

5 апреля 2024 г. 15:01

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14:31 Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

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13:57 На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

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10:11 Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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07:08 Какого наказания заслуживают военные преступники и чем должна закончиться война — мнение эксперта

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Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что проверки на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции проходят не полностью. Он объясняет это тем, что генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси безразлична Украина и он просто метит на должность генсека ООН.

Об этом Юрий Камельчук рассказал в эфире Ранок.LIVE, ссылаясь на свои американские источники.

Почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

Камельчук рассказал, что проверка на Запорожской АЭС проходит не полностью, а только по частям. Кроме того, она не проходит в надлежащем состоянии.

"Когда они приходят на точки проверки, там, как правило, сидят люди, которые необязательно специалисты, а это проверить нельзя, а когда задаешь им вопрос — они не могут ответить даже на элементарные", — пояснил депутат.

Кроме того, он отметил, что Гросси в первую очередь заботится о своих интересах и ему безразлична судьба ЗАЭС и Украины в целом. По словам Камельчука, гендиректор МАГАТЭ метит на должность генсека ООН.

"Он показывает России, что может идти на диалог, а миру показывает, что он сильный якобы переговорщик. Ему безразлично вернется ли ЗАЭС в Украину", — добавил нардеп.

Напомним, в результате российских обстрелов 4 апреля, на Запорожской атомной электростанции отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". Через нее АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей, станция на грани блекаута.

Эксперты МАГАТЭ отмечают, что отключение линии произошло в 10:06, причина "сначала не была понятна". Однако, по словам находившихся тогда на ЗАЭС членов агентства, перед этим они слышали залпы.

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16:00 Хотели построить пруды, а не получилось — на Одесчине полсотни гектаров земли возвращены государству

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

15:55 Атака РФ по Запорожью — в ОВА сообщили о пострадавших

15:38 В Харькове раздались взрывы — что известно

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