Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что проверки на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции проходят не полностью. Он объясняет это тем, что генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси безразлична Украина и он просто метит на должность генсека ООН.

Об этом Юрий Камельчук рассказал в эфире Ранок.LIVE, ссылаясь на свои американские источники.

Почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

Камельчук рассказал, что проверка на Запорожской АЭС проходит не полностью, а только по частям. Кроме того, она не проходит в надлежащем состоянии.

"Когда они приходят на точки проверки, там, как правило, сидят люди, которые необязательно специалисты, а это проверить нельзя, а когда задаешь им вопрос — они не могут ответить даже на элементарные", — пояснил депутат.

Кроме того, он отметил, что Гросси в первую очередь заботится о своих интересах и ему безразлична судьба ЗАЭС и Украины в целом. По словам Камельчука, гендиректор МАГАТЭ метит на должность генсека ООН.

"Он показывает России, что может идти на диалог, а миру показывает, что он сильный якобы переговорщик. Ему безразлично вернется ли ЗАЭС в Украину", — добавил нардеп.

Напомним, в результате российских обстрелов 4 апреля, на Запорожской атомной электростанции отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". Через нее АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей, станция на грани блекаута.

Эксперты МАГАТЭ отмечают, что отключение линии произошло в 10:06, причина "сначала не была понятна". Однако, по словам находившихся тогда на ЗАЭС членов агентства, перед этим они слышали залпы.