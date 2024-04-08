Удари по ЗАЕС — експерт розповів, чи становлять обстріли реальну небезпеку

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що нещодавня атака дронів на Запорізьку атомну електростанцію не становить суттєвої небезпеки. Рівень захисту об'єкту, за його словами, досить високий.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Атаки на ЗЕС

"Сказати, що вони можуть завдати життєвої шкоди — самонадіяно. Рівень захисту атомних електростанцій дуже високий. Він може витримувати багато ракетних ударів, падіння літака, це правда", — сказав Корольчук, коментуючи атаки дронів на ЗАЕС.

Попри це, він додав, що будь-які удари можуть вплинути на робочий процес об'єкту. Але це не не несе за собою суттєву шкоду.

За словами експерта, усунити загрозу із ЗАЕС можна двома шляхами: відвоювати об'єкт або провести переговори щодо його звільнення.

"Це вибір керівництва держави, вибір врахування воєнних умов, які відбуваються", — сказав Корольчук.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. У ГУР, коментуючи інцидент заявили, що наносити удари, зокрема імітаційні, по станції — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.