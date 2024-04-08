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Удары по ЗАЭС — эксперт рассказал, составляют ли обстрелы реальную опасность

Удары по ЗАЭС — эксперт рассказал, составляют ли обстрелы реальную опасность

8 апреля 2024 г. 12:13

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10:20 Помощь от США в кредит — эксперт назвал преимущества

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09:51 Помощь от США в долг — эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на такое предложение

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09:26 Эксперт заявил, что для защиты Украины нужны не только ПВО

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Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что недавняя атака дронов на Запорожскую атомную электростанцию не представляет существенной опасности. Уровень защиты объекта, по его словам, достаточно высокий.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Атаки на ЗЭС

"Сказать, что они могут нанести жизненный ущерб — самонадеянно. Уровень защиты атомных электростанций очень высокий. Он может выдерживать много ракетных ударов, падение самолета, это правда", — сказал Корольчук, комментируя атаки дронов на ЗАЭС.

При этом он добавил, что любые удары могут повлиять на рабочий процесс объекта. Но это не несет существенный вред.

По словам эксперта, устранить угрозу с ЗАЭС можно двумя путями: отвоевать объект или провести переговоры по его освобождению.

"Это выбор руководства государства, выбор учета происходящих военных условий", — сказал Корольчук.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. В ГУР, комментируя инцидент, заявили, что наносить удары, в том числе имитационные, по станции — это постоянная преступная практика оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.

Как рассказали в МАГАТЭ, в результате атаки не было обнаружено повреждений систем, имеющих критическое значение для ядерной безопасности или безопасности территории станции.

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11:45 Начался демонтаж части дома на Шевченко в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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